2020-07-23T00:23:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 июля: Губернатор сделал заявление из-за всплеска заболеваемости в регионе

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 23 июля 2020 года
Евгения СОРОКА
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Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 июля: Губернатор сделал заявление из-за всплеска заболеваемости в регионеКоронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 июля: Губернатор сделал заявление из-за всплеска заболеваемости в регионеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Краснодарском крае и публиковать актуальные данные. Так, за последние сутки в регионе зарегистрировано 83 новых случая заболевания, общее число зараженных увеличилось до 7423 человек. Стоит сказать, цифры эти тревожные. Если в начале месяца в регионе выявляли примерно по 60 новых заболевших в день, то теперь эта цифра перевалила за 80. Такие данные были лишь в начале лета.

Последние данные о заболевших коронавирусом в Краснодарском крае Фото: Яндекс.

Последние данные о заболевших коронавирусом в Краснодарском крае Фото: Яндекс.

Отметил резкий всплеск и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Из-за ухудшения эпидобстановки он выступил с официальным заявлением.

- Будет усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись, - сказал глава региона. - Возвращаемся к практике еженедельного проведения заседаний оперштаба.

Последние данные о выздоровевших в Краснодарском крае Фото: Яндекс.

Последние данные о выздоровевших в Краснодарском крае Фото: Яндекс.

Именно на этих совещаний власти вместе со специалистами различных ведомств обсуждают текущую ситуацию по заболеваемости, а также принимают решение о том, как край будет жить дальше. Пока же оснований для дальнейшего ослабления режима повышенной готовности нет.

– Мы констатируем, что соблюдение масочного режима ослабело. Мириться с этим нельзя, – говорят в региональном Роспотребнадзоре. – Мы должны убеждать людей, что нам по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют в отношении массовых развлекательных мероприятий, концертов, закрыты бани и сауны. Обязательны для всех социальная дистанция и масочный режим в общественных местах.

Вспышка коронавируса зарегистрирована в Армавире. До этого там были единичные случаи заболевания, однако за минувшие сутки в городе прибавилось сразу 17 зараженных.

Коронавирус в Анапе 23 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа заболел 1 человек.

Коронавирус в Сочи 23 июля 2020

В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 154 человека, за последние сутки это число выросло на 6.

Коронавирус в Геленджике 23 июля 2020

В Геленджике за последние сутки не подтверждено наличие инфекции ни у кого.

Коронавирус в Туапсе 23 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки 5 заболевших.

Коронавирус в Ейске 23 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа один заболевший.

ИСТОЧНИК KP.RU

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