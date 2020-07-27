2020-07-27T11:23:14+03:00
Коронавирус Covid-19

«Курорты переполнены, социальной дистанции нет»: Семья чемпиона-биатлониста Антона Шипулина заболела коронавирусом в Сочи

Жену спортсмена Луизу доставили в больницу на машине «скорой помощи»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Антон Шипулин и его семья заболели коронавирусом в СочиАнтон Шипулин и его семья заболели коронавирусом в СочиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин сообщил о том, что его семья заболела коронавирусом в Сочи. Инфекция обнаружена у самого спортсмена, его жены Луизы, полуторагодовалой дочери Миры и тещи. Отрицательный тест сдал на COVID-19 сдал только сын Шипулина Дима.

- Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции, - рассказал Антон Шипулин своим подписчикам в инстаграме.

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Биатлонист Шипулин заразился коронавирусом
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Родные Шипулина это лето проводили на отдыхе в Сочи, пока он работал в Москве. Глава семьи приезжал к ним только на выходных. По словам Антона Шипулина, первые симптомы болезни обнаружились у малышки Миры, после этого заболел он сам, а затем теща и жена.

Луизу Шипулину доставили в больницу на машине «скорой помощи». Видео опубликовал сам спортмен.

Антон Шипулин рассказал, что в Сочи этим летом очень много людей, а меры предосторожности на курорте не соблюдаются. Спортсмен призвал позаботиться о собственной безопасности на отдыхе, а лучше всего остаться дома.

- Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя! – написал Антон Шипулин.

По последним данным, в Краснодарском крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки 27 июля инфекция подтвердилась у 96 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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