2020-07-27T18:40:14+03:00
Общество

Сосо Павлиашвили "засветился" на частной яхте в Новороссийске

Певец успел и выступить, и отдохнуть
Виталий КАРНАУХ
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Фото: instagram.com/soso_pavliashvili_official/Фото: instagram.com/soso_pavliashvili_official/
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Черноморские курорты все больше и больше приманивают к себе российских знаменитостей. Накануне в Сочи был замечен известный повар и телеведущий Константин Ивлев, еще раньше в Сочи на несколько дней обосновался солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов.

Сосо Павлиашвили засветился в Новороссийске. Он не только выступил в городе-герое, но и успел отдохнуть. В своем Instagram артист опубликовал мини-фильм, на кадрах которого видно, как он со своей женой плывет на частной яхте.

- Всем хорошего настроения, успехов! Это наше путешествие в Новороссийск – замечательный город! Черное море, я люблю тебя! – сказал известный певец и прыгнул в море прямо с яхты.

soso_pavliashvili_officialsoso_pavliashvili_official
Спасибо Ирочке за мини фильм
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ИСТОЧНИК KP.RU

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