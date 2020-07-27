Сосо Павлиашвили "засветился" на частной яхте в Новороссийске

Черноморские курорты все больше и больше приманивают к себе российских знаменитостей. Накануне в Сочи был замечен известный повар и телеведущий Константин Ивлев, еще раньше в Сочи на несколько дней обосновался солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов.

Сосо Павлиашвили засветился в Новороссийске. Он не только выступил в городе-герое, но и успел отдохнуть. В своем Instagram артист опубликовал мини-фильм, на кадрах которого видно, как он со своей женой плывет на частной яхте.

- Всем хорошего настроения, успехов! Это наше путешествие в Новороссийск – замечательный город! Черное море, я люблю тебя! – сказал известный певец и прыгнул в море прямо с яхты.