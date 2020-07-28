2020-07-28T12:04:38+03:00
Общество

Тарифы на газ 2020 в Краснодаре: с 1 августа вырастут цены на голубое топливо

Рассказываем, какими будут тарифы на газ 2020 в Краснодаре с 1 августа
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Фото: Олег ЗОЛОТОФото: Олег ЗОЛОТО
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С 1 июля вступили в силу новые расценки на услуги ЖКХ. К счастью, для жителей Краснодара подорожало не все. Жители кубанской столицы стали больше платить за свет и мусор. А вот стоимость водоснабжения и водоотведения, тепловой энергии и капремонта осталась неизменной. Нынешние тарифы будут действовать, по крайней мере, до конца 2020 года.

А вот расценки на газ остались в «подвешенном состоянии». Тарифы должны были пересчитать чуть позже - планировалось к осени. И вот стало известно, что по-новому жители краевого центра будут платить с 1 августа. Соответственно, потяжелевшие платежки получат в сентябре. Об этом сообщают в пресс-службе «Газпром Межрегионгаз Краснодар».

КОНКРЕТНО

На сколько подорожает газ в Краснодаре с 1 августа 2020 года

За кубометр жители города будут теперь платить 5,63 рубля. Ранее тариф был на 15 копеек дешевле - 5 рублей 48 копеек. После подорожания за 100 кубометров краснодарцам придется выложить на 15 рублей больше чем обычно, расплачиваясь за газ.

КСТАТИ

Для жителей Славянского района стоимость газа теперь - 6,29 рубля за 1 куб. метр, для Усть-Лабинского района - 6,09 рубля за 1 куб. метр.

Для всех остальных кубанцев тариф с 1 августа будет 6,61 рубля за кубометр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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