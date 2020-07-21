2020-07-21T15:06:46+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Краснодаре 2020: публикуем полный список адресов на август

Стал известен график отключения горячей воды в Краснодаре в августе 2020 года
Евгения СОРОКА
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Стал известен график отключения горячей воды в Краснодаре в августе 2020 годаСтал известен график отключения горячей воды в Краснодаре в августе 2020 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В краснодарских многоэтажках продолжается подготовка к зиме. Котельные поочередно закрываются на профилактику. За время перерыва на них пройдет ремонт.

Сама опрессовка длится в среднем около недели, потом специалистам требуется еще несколько дней на устранение имеющихся дефектов. На время всех работ жители города временно остаются без горячей воды. Большинство жителей кубанской столицы уже спрятали тазики - им благо цивилизации вернули. Тем, у кого все это время кипяток был, придется потерпеть в августе.

- Стал известен список домов в городе, в которых приостановят централизованное горячее водоснабжение из-за плановых работ до 24 августа включительно, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в «ГУК-Краснодар».

КОНКРЕТНО

С 27 июля по 10 августа

- Передовая, 58, 58/1, 80, 82;

- Филатова, 17А, 17Б;

- Школьная, 11, 13, 15/1, 17;

С 3 по 17 августа

- Аэродромная, 10, корпус 1 и 2;

- Бабушкина, 281 корпус 1 и 2;

- Володарского, 10 корпус В и Г;

- Железнодорожная, 12/1, 20, 22;

- Ставропольская, 107/3, 115, 117;

- Тихорецкая, 9;

С 5 по 19 августа

- 40-летия Победы, 10;

- Юннатов, 33;

С 10 по 24 августа

- Длинная, 192;

- Коммунаров, 201, 203, 205;

- Пашковская, 139;

- Садовая, 17;

- Хакурате, 10 корпус 1 и 2, 12.

КСТАТИ

Вырубят благо цивилизации в Майкопе и в Новороссийске

Несколько отопительных станций закрывают в августе и в этих городах. График отключений уже подготовили, по нему жители могут ориентироваться, когда готовить тазики и проверить водонагреватели.

График отключения горячей воды в Новороссийске в августе 2020

График отключения горячей воды в Майкопе в августе 2020

НА ЗАМЕТКУ

В августе горожанам придут потяжелевшие платежки. Новые расценки начали действовать с 1 июля. Платить больше мы стали за свет и мусор. Напоминаем, на сколько выросли тарифы на коммуналку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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