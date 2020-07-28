2020-07-28T22:07:23+03:00
Политика

Иностранных счетов нет: Вениамин Кондратьев подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Краснодарского края

Выборы главы Кубани состоятся 13 сентября
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: избирательная комиссия Краснодарского краяФото: избирательная комиссия Краснодарского края
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Глава Кубани Вениамин Кондратьев подал в избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в губернаторы Краснодарского края на выборах, которые состоятся 13 сентября. Выдвижение Кондратьева поддержал президент Владимир Путин, а также партия «Единая Россия».

Действующий глава региона предоставил подписи депутатов и избранных глав муниципалитетов в поддержку своего выдвижения, финансовый отчет, а также уведомление об отсутствии счетов и вкладов в иностранных учреждениях.

- Рабочая группа осуществила прием документов. В течение установленного краевым законодательством срока будет осуществлена проверка документов, после чего на заседании избирательной комиссии Краснодарского края будет рассмотрен вопрос о регистрации, - сообщают в краевом избиркоме.

Документы для регистрации на выборах губернатора Краснодарского края принимаются до 18 часов 29 июля. Помимо Вениамина Кондратьева, подписные листы и сведения предоставили Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Олег Лугин от «Партии Роста» и Денис Хмелевской от «Справедливой России».

Напомним, что ранее о желании стать губернатором Краснодарского края заявили шесть претендентов.

СПРАВКА КП

Вениамин Кондратьев руководит Краснодарским краем с 22 апреля 2015 года, сначала в качестве врио, а после выборов 13 сентября как избранный губернатор, набрав убедительные 83,64% голосов.

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Избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов в губернаторы Краснодарского края. Выборы главы Краснодарского края состоятся 13 сентября. В борьбу за высокий пост вступили шесть претендентов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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