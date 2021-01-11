Первый рабочий день этого года для Краснодара начался с заторов. Сложная дорожная ситуация была ожидаемой. Жители города вернулись к обычному распорядку дня - взрослые отправились на работу, дети - в школы.На дороги выехали тысячи водителей, спешащих в офис. Усугубляет положение выпавший накануне снег. Несмотря на то, что на большинстве улиц дороги расчищены, двигаются машины все равно осторожно. Тем более, что по соседству едут авто на \\"летней резине\\". Увы, нынешняя погода за окном не заставила владельцев \\"переобуть\\" своих ласточек.На данный момент самая большая пробка наблюдается в районе Авроры. Десятки автомобилей стоят на Красной. Затор есть и на полосах около Чистяковской рощи.Еще одна рекордно длинная пробка образовалась в районе улицы Школьной. На новогодних каникулах машин здесь было гораздо меньше, чем обычно. Но в первый рабочий день года улицы снова сковали пробки.Сложная ситуация ранним утром была на Яблоновском мосту - путепровод, согласно сервису Яндекс.пробки, стоял намертво. Сейчас водителям ехать уже проще - машин стало меньше.Напомним, ранее оборванный провод стал причиной пробки на трассе Краснодар – Новороссийск. Затор растянулся в обе стороны на несколько километров.КСТАТИСтроительство трамвайной линии по Московской начнется в ночь на 16 январяРаботы начнутся с кольца на улице Солнечной. Его разберут, чтобы перенести коммуникации.- В связи с работами будут изменения в движении транспорта общественного и личного, - анонсировали в городском департаменте транспорта.Самое важное изменение коснется улицы Московской. Ее полностью перекроют перед улицей Солнечной со стороны Зиповской. Проехать можно будет до последнего разворота, дальше движение будет запрещено.Со стороны улицы Петра Метальникова по Московской можно будет повернуть направо на улицу Солнечную. Движение прямо полностью ограничат.