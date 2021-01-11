Выпавший накануне снегопад в Краснодаре доставил хлопот коммунальщикам и работникам аэропорта. Непогода стала причиной происшествия в спорткомплексе «Екатеринодар» на улице Восточно-Кругликовской, где под тяжестью снега рухнула крыша.Особенность этого здания – воздухоопорный купол.- Воздухоопорная крыша была спущена собственником объекта по технологическим причинам, - рассказывал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.По информации \\"Дирекции спортивных объектов\\", четверых детей, которые занимались теннисом, вывели за час до инцидента. На момент опускания крыши в залах никого не было - никто не пострадал.По словам вице-мэра города Антона Смертина, всю ночь шли восстановительные работы на спорткомплексе «Екатеринодар». Было задействовано 46 человек. До 4 утра они расчищали купол от снега.- В связи с достаточно непростой спецификой сооружения, работы проводятся практически вручную с применением подъемного крана, - говорит начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин. - Ориентировочное время устранения всех неполадок спрогнозировать достаточно сложно в связи с тем, что после расчистки снега подрядной организацией будет проводиться ремонт самого полотна купола.Только после этого, при устранении всех неполадок, спортивный центр будет запущен. Тем временем следователи организовали проверку по факту обрушения купола спортивного комплекса. Разбирательства начались по поручению и.о. руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова.- Следователем изучается строительная документация спортивного комплекса на предмет соблюдения требований действующего законодательства при его возведении и эксплуатации, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по региону.Во время проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за расчистку снега на куполе спортивного комплекса.- Ход и результаты доследственной проверки Андреем Масловым поставлены на контроль, - добавляют в краевом Следкоме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Краснодаре за час до падения крыши в спорткомплексе занимались детиВоздухоопорная конструкция упала под тяжестью мокрого снега, который шел весь день 10 января (подробнее)