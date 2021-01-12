Режим повышенной готовности на Кубани снова продлен - вместе с ним и коронавирусные ограничения. Но все же отменять празднования Крещение не будут.- Крещенские купания будут, список мест, где можно совершить омовение, сейчас обсуждается, - сказали в Екатеринодарской и Кубанской епархии.Купели планируется организовать как в открытых водоемах, так и закрытых. Строгих запретов и требований Роспотребнадзор не подготовил, однако напомнил некоторые рекомендации, которые стоит соблюдать всем жителям.- Самое главное - это соблюдение социальной дистанции. Ее нужно соблюдать как у купели, так и в палатках, если решите зайти погреться, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. - В купель массово никто не должен заходить.В случае плохого самочувствия санитарные врачи советуют остаться дома.- Приходить и заражать других не нужно, особенно, если у вас высокая температура, - сказали в региональном Роспотребнадзоре.Масочный режим будет действовать не только в храмах и монастырях и на их территориях, но и в пунктах обогрева у крещенских купелей.Отдельные рекомендации касаются жителей, которые входят в группу риска. Речь идет пожилых людях старше 65 лет, а также те, у кого есть заболевания, требующие соблюдения самоизоляции. Их просят воздержаться от крещенский купаний и походов в храм.Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре на Крещение 2021 ожидается морозная погода. Впервые за несколько лет в ночь на 19 января отметки упадут до минусовых. Ожидается также, что пойдет снег.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещение в Краснодаре 2021: как пройдут купанияВ 2021 году Крещение Господне выпадает на вторник, 19 января. Для глубоко верующих это большой религиозный праздник, для обывателя, не строго соблюдающего заповеди, — повод приобщиться к обряду омовения. Но в этот раз краснодарцы вынуждены праздновать Крещение с ограничениями. Виной тому – пандемия коронавируса, которая, к сожалению, еще не закончилась (подробнее)