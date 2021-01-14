Последствия резкого похолодания в Сочи 14 января 2021 доставили массу неудобств как в горном, так и в прибрежном кластере курорта. Температура в городе опустилась на 13 градусов. Еще вчера люди раздевались на пляже, а сегодня закутались в теплые куртки, надели шапки.В Сочи температура воздуха 13 января достигла аномально высокой отметки 21,2 °С. Таким образом, был превышен рекорд 53-летней давности.- В Сочи не устоял температурный рекорд 1968 года (20,0° С) — здесь столбик термометра поднялся до отметки 21,2 °С, — сообщили в центре ФОБОС.А на следующий день температура резко снизилась – в центре курорта до +8 °С.Даже растения не выдерживают подобных резких перепадов температуры. В сочинском парке «Ривьера» из-за сильного ветра и чрезмерно влажной почвы упал столетний кедр.Морозы до минус 4 °С ударили в горном кластере курорта. На высоте выше 1,5 метров над уровнем моря за ночь выпало около 20 см свежего снега.Сейчас сильный снегопад продолжается, часть трасс на горнолыжных курортах закрыта. Лыжников и сноубордистов предупреждают о значительной лавиноопасности (3 из 5).Еще один опасный атрибут температурных ножниц – сосульки. Они угрожающе нависли на крышах отелей Красной Поляны.В прибрежном кластере вместо снега идет сильный дождь. В отдельный районах зафиксированы локальные подтопления придомовых территорий. Но главное, резкий перепад температур спровоцировал вильный шторм на море.Одновременно наблюдается подъем рек Сочи, Купша, Западный Дагомыс и других, но, пока не до критических отметок.- Действие штормового предупреждения по осадкам с порывистым ветром продолжается. В течение ближайших трех суток – 14, 15, 16 января – метеорологи также спрогнозировали вероятность образования смерчей над морем на участке от Магри до села Веселое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме и оперативно реагируют на последствия непогоды.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что такого января в Сочи не было 50 лет! На курорте зафиксировали исторический максимум.