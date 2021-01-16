«Комсомольская правда» - Кубань» собрала самые оптимальные варианты объезда возможных заторов в районе строительства новой трамвайной ветки на улице на Московской в Краснодаре.В Краснодаре в ночь на 16 января стартовало строительство трамвайной линии на улице Московской. Это означает, что Пробок не избежать. В краевом центре на три месяца перекроют улицу Московскую и запустят временный трамвайный маршрут под номером 0. Кроме того, маршрутные такси теперь будут двигаться в объезд через ЖК «Московский». Зато свой обычный маршрут движения сохранит автобус № 52.