Мороз щиплет носы жителей Кубани уже несколько дней подряд. Люди недоумевают: неужели зима опомнилась и решила вступить в свои права? Крепких морозов на Крещение в Краснодарском крае не помнят, но кажется в 2021 году это будет исправлено. 19 января ожидается одна из самых холодных ночей. В кубанской столице прогнозируют 9-11 градусов мороза, а в некоторых районах края до минус 16-18 градусов. После таких метеосводок жители региона боятся суровой зимы - впереди ведь еще один месяц. Что несет нам февраль, какие сюрпризы?Метеорологи уже дали прогноз и на февраль, но пока примерный. Для жителей, которые в ближайшую неделю будут передвигаться по улице, закутавшись с головы до ног, есть хорошие новости - дубак в феврале не ожидается.- Складывающаяся обстановка такова, что февраль не будет радикально отличаться от среднеестатистического за прошлые года в Краснодаре, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - Температурные показатели близки к средним за последние 5 лет. Так, весь месяц отметки будут держаться на уровне +5 градусов, ночью - на уровне 0°C, но, возможен, и минус.Так что теплые пуховики и толстые варежки с шарфами кубанцам можно отложить до следующей зимы.- В Краснодарском крае осадки будут в пределах нормы, - говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.А это значит, что снежного апокалипсиса в феврале можно не ждать. Ссли и накроет циклон регион, то, скорее всего, дождями. Снег прогнозируют лишь в конце месяца, да и то ненадолго — с учетом плюсовых температур сугробы быстро превратятся в слякоть.КСТАТИПо народным приметам, слишком теплое начало февраля - к посредственному урожаю, а вот морозный февраль предвещает отличное лето. Стоит присмотреться и к последней неделе февраля - если морозы лютуют, значит весна будт теплой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМетеоролог о почти летнем потеплении в Сочи. И вот почемуНа курорте может быть установлен температурный рекорд (подробнее)Почему Кубань то жарит, то поливает, то морозит: ученый рассказал все о климате регионаНа Краснодарский край надвигается сразу несколько циклонов, которые принесут весь спектр метеорологических явлений (читайте далее)