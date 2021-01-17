В Краснодаре продолжают ликвидировать последствия сильнейшего снегопада, который обрушился на кубанскую столицу. На помощь коммунальщикам, кажется, вышло полгорода. Во дворах многоэтажек за лопаты брались жильцы. Не постеснялся прийти на помощь даже глава краевого центра Евгений Первышов.- Сейчас на дорогах работает 117 единиц спецтехники, - говорит заместитель главы Краснодара Артем Доронин. - Проходимость магистралей и путепроводов обеспечена. Продолжаются работы по расчистке подъездов к остановкам.- Сбоев в работе общественного транспорта сегодня не наблюдалось, — отметил Артем Доронин. - Единственное, коммерческие перевозчики допускали пробуксовку в районе заездных карманов.Коммунальщики работают в усиленном режиме — тротуары, подземные переходы и остановки разгребают порядка 600 человек и около 40 машин. 18 января расчистка улиц продолжится.- Сейчас основные магистрали города расчищены. Впереди у нас целая ночь. Будут приняты все меры, чтобы ситуация не стала критической, - сказал первый заместитель главы города Евгений Наумов. - Обращаюсь ко всем хозяйствующим субъектам — подключайтесь к работе. Пусть каждый хозяин магазина выйдет и расчистит свою территорию, а не ждет, пока к нему придут.Сейчас на контроле у властей каждый дом, каждая территория.- Начинается рабочая неделя, к занятиям приступят образовательные учреждения, - говорит мэр Краснодара Евгений Первышов. - Должна быть стопроцентная готовность, чтобы мы не сорвали учебный процесс и работу всего Краснодара.Водителей просят не бросать машины в местах уборки — это может помешать работе спецтехники.