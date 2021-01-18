Такого обильного снегопада на Кубани, какой случился накануне, 17 января, жители не помнят. Пушистое покрывало оставило под собой взлетные полосы краснодарского аэропорта, дороги, дома, теплолюбивые растения, но главное, плодородные и бескрайние кубанские поля с озимыми.- Мы вчера радовались снегу больше детей, - рассказала \\"КП\\" - Кубань\\" академик РАСХН, селекционер зерновых культур Людмила Беспалова. - Второй засушливый год наш кубанский хлеб просто не выдержал бы. А тут такое благо!По словам Людмилы Беспаловой, сейчас озимые под надежной защитой перед холодами.- Поля укрыты плотным слоем снега. Наши нежные культуры от надвигающихся морозов точно не пострадают. Более того, этой влаги, которую даст таяние, хватит для того, чтобы сформироваться хорошему урожаю, - говорит селекционер.Ранее свое мнение по поводу снежной зимы высказывали ученые-гидрологи. Они считают, что осадки существенно исправят ситуацию с наполняемостью водохранилищ, рек и озер Краснодарского края. В 2020 году ситуация с уровнем воды во многих из них была критической.- Экстренные службы, конечно, напряжены в дни снегопадов. Но аграрии однозначно могут торжествовать - погода исправляет прошлогоднюю засуху, а снег и морозы уничтожают вредителей, - говорит профессор КубГУ Юрий Ткаченко.К слову, неминуемого таяния огромных сугробов, внезапно свалившихся на головы городских и районных хозяйств, уже ждут. В мэрии Краснодара следом за снегоуборочной техникой готовятся выпускать водооткачивающую.КСТАТИСкоро снова дождь! Когда уйдут морозы в Краснодарском крае, рассказали в прогнозе погодыСиноптики прогнозируют до -22 градусов, после этого начнет теплеть (подробнее)