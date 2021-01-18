Видимо, Краснодарский край забыл, что он юг. На Кубань обрушилось небывалое похолодание. Такой снежной зимы народ не помнит. Морозы стоят почти как в Сибири. А учитывая повышенную влажность, наши минус 22 ощущаются как все 40.Таким «мокрым» Краснодарский край не был 77 лет. Во всяком случае синоптики говорят, что январь 2021 года может стать самым влажным за всю историю наблюдений за погодой в регионе.- В Краснодаре в минувшие выходные выпало 26 см снега, говорит главный синоптик Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. – В Приморско-Ахтарском районе было еще больше – 56 см. В столице Кубани в месяц обычно выпадает 57 мм осадков, а с 1 по 17 января выпало уже 140 мм. Это в разы больше.По словам синоптиков, морозить Кубань будет еще долго. 19 января столбики термометров упадут до -15 градусов ночью, а 20 января - до -22. Днем при этом будет 3-5 градусов мороза. Теплеть начнет только с 22 января и минус сменится на плюс. Но это еще не все - через неделю на Кубань может снова обрушиться непогода. 26 января в регионе пройдет сильный дождь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, ждать ли снежный апокалипсис и морозы на Кубани в феврале 2021Метеорологи уже дали прогноз и на февраль, но пока примерный. Для жителей, которые в ближайшую неделю будут передвигаться по улице, закутавшись с головы до ног, есть хорошие новости - дубак в феврале не ожидается (продолжение)Снег в Краснодаре: когда прекратится и сколько ждать теплаЖителей кубанской столицы сейчас больше всего волнует вопрос - когда прекратится снег и сколько ждать тепла. По прогнозам синоптиков, хлопья начнут вновь идти в городе поздно вечером 17 января. Затем небесная канцелярия возьмет небольшую передышку. Следующий снегопад ожидается на Крещение (продолжение)