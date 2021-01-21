«Я не хочу в тюрьму!»: Женщина, избивавшая пять лет сына, устроила истерику в зале суда после оглашения приговора

Женщину взяли под стражу в зале суда. Фото: Краснодарского краевого суда.

Окончание резонансной истории об избиении 6-летнего мальчика, произошедшей в Новороссийске, прошло в здании местного суда. Напомним, жуткие издевательства вскрылись благодаря соседям, которые вломились в затопленную квартиру и обнаружили сидящего в ванной изможденного ребенка. На мальчике не было живого места - худенькое тельце было все в гематомах. Выяснилось, что у малыша сотрясение мозга, а еще задержка в развитии.

Психологи и педагоги не один месяц работали с ребенком, чтобы вернуть его к нормальной жизни, которую он, кажется, не знал с пеленок. В жестокость, которой подвергался мальчик, сложно было поверить, но мать-тиран истязала его каждый день последние 5 лет. Его били за любую провинность, да, кажется, за любое поведение. От прикладывающейся к бутылке матери малыш никогда не получал ни тепла ни ласки.

За свою грубость и тиранию 33-летней Валентине Гусейновой пришлось ответить. На итоговое заседание по уголовному делу она явилась трезвая и старалась всем видом показать, что хочет исправляться.

Когда ей дали возможность выступить с последним словом, то женщина была краткой.

- То, что я сделала... я об этом сожалею и раскаиваюсь. Прошу дать мне шанс исправиться, не лишать меня свободы, так как я ранее не была судима, к уголовной ответственности не привлекалась, - раскаивалась Валентина в зале суда. - Дайте мне условно, не хочу в тюрьму, хочу к сыну!

Несмотря на эмоциональное выступление подсудимой, ее признали виновной. Валентину Гусейнову приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.

Поскольку до этого женщина находилась под домашним арестом, под стражу ее взяли в зале суде. Как только к ней подошли конвоиры, Валентина устроила истерику.

- Я не хочу в тюрьму! - кричала она сквозь слезы, когда на нее надевали наручники. - Не-е-ет!

Но приговор был исполнен.

Сейчас Валентину доставят в СИЗО, где она пробудет некоторое время. Стоит сказать, она может обжаловать приговор, но, скорее всего, получить желанное условное наказание ей не удастся.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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