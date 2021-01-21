В краснодарском снеге можно найти цинк, медь и железо

На сколько опасен снег в Краснодаре.
Фото: Евгения ХИЛЬКО
После того, как Краснодар накрыла мощная метель, город превратился в один большой сугроб - замело автомобили, улицы, остановки. Выпавший снег не давал покоя жителям несколько дней. Одни организовывали заезды, вторые - устраивали эксперименты с поджиганием снежных шаров. А третьи лепили снеговиков с детьми, предупреждая, что пробовать сугробы не стоит. Корреспонденты «Комсомолки» тоже решили устроить проверку. Вместе с лабораторией «ЭкоДело» мы провели подробное исследование и узнали, на сколько опасен снег для жителей кубанской столицы.
Взять пробу решено в пределах города - точки выбрали около жилых застроек. Место не безлюдное, но в то же время, нашли участок, где снег не тронутый. То, что нужно для нашего эксперимента!
А ведь снежок был такой белый...
Фото: Евгения ХИЛЬКО
Отыскав сугроб побольше, специалист «расчертил квадрат» и мерным кувшином стал загребать снег.
Взять пробу решено в пределах города - точки выбрали около жилых застроек.
Фото: Евгения ХИЛЬКО
Одна охапка — в мешок, следующая, еще и еще. Через несколько минут — пакет для исследований собран. Навскидку — 30 кило, ни меньше. Но для лаборатории этого более, чем достаточно.
Снег собирали мерным кувшином.
Фото: Евгения ХИЛЬКО
- На вид выглядит белым и достаточно чистым. Но, наверное, это только кажется? - с любопытством разглядываю полный мешок снега.
Нужно было собрать как можно больше снега для исследования.
Фото: Евгения ХИЛЬКО
Специалисты «ЭкоДела» привыкли доверять показателям, а точнее цифрам, потому с выводами не торопились.
После того, как снег собран, пакет опечатали.
Фото: Евгения ХИЛЬКО
После окончания сбора, пакет запломбировали и доставили в лабораторию, где и началось самое интересное.
Первым делом, дождались, чтобы снег растаял.
Снег растаял и вот, что удалось собрать!
Фото: Евгения ХИЛЬКО
Большим удивлением для редакции стало то, что из собранной массы удалось собрать несколько литров прозрачной воды, а не серо-мутной жижи. Неужто можно начинать обелять городскую экологию?
Воду исследовали сразу по нескольким показателям.
Фото: Евгения ХИЛЬКО
- Проба снега доставленная в аналитическую лабораторию ООО «ЭкоДело» исследовалась на такие показатели как: общая жесткость, водородный показатель (рН), сульфаты, нитриты, нитраты, ионы аммония, взвешенные вещества, цинк, медь, кадмий, свинец, железо, общее микробное число, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель аналитической лаборатории ООО "ЭкоДело" Анна Головина. - Для снега не существует нормативов, талый снег поступает в поверхностные, грунтовые воды, в верхние слои почвы. Поэтому оценку влияния снежного покрова на качество подземной воды и почвы проводили по нормативам загрязняющих веществ, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения.
Всего за сутки мы узнали, на сколько опасен снег.
Фото: Евгения ХИЛЬКО
Таким образом, в пробе снега выявлены превышения по ряду показателей. Как удалось узнать «КП» - Кубань», по цинку и меди предельно допустимые концентрации превышены в 2 раза. В нашем отобранном снеге 0,018 мг/дм3 цинка, хотя должно быть 0,01 мг/дм3. Меди выявлено 0,002 мг/дм3, норма - 0,001 мг/дм3. А показатель железа превышен аж в 3 раза - 0,3 мг/дм3 при предельно допустимые концентрации 0,1 мг/дм3.
- Отвечая на вопрос: «Можно ли есть снег?», можем сказать, что общее микробное число составило 123 КОЕ/мл, - продолжают руководитель аналитической лаборатории ООО "ЭкоДело" Анна Головина. - Это в 2,5 раза выше допустимого значения. Например, для питьевой воды - 50 КОЕ/мл.
По остальным исследуемым показателям превышений, говорят в лаборатории «ЭкоДело», не выявлено.