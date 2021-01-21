В краснодарском снеге можно найти цинк, медь и железо

На сколько опасен снег в Краснодаре. Фото: Евгения ХИЛЬКО

После того, как Краснодар накрыла мощная метель, город превратился в один большой сугроб - замело автомобили, улицы, остановки. Выпавший снег не давал покоя жителям несколько дней. Одни организовывали заезды, вторые - устраивали эксперименты с поджиганием снежных шаров. А третьи лепили снеговиков с детьми, предупреждая, что пробовать сугробы не стоит. Корреспонденты «Комсомолки» тоже решили устроить проверку. Вместе с лабораторией «ЭкоДело» мы провели подробное исследование и узнали, на сколько опасен снег для жителей кубанской столицы.

Взять пробу решено в пределах города - точки выбрали около жилых застроек. Место не безлюдное, но в то же время, нашли участок, где снег не тронутый. То, что нужно для нашего эксперимента!

А ведь снежок был такой белый... Фото: Евгения ХИЛЬКО

Отыскав сугроб побольше, специалист «расчертил квадрат» и мерным кувшином стал загребать снег.

Взять пробу решено в пределах города - точки выбрали около жилых застроек. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Одна охапка — в мешок, следующая, еще и еще. Через несколько минут — пакет для исследований собран. Навскидку — 30 кило, ни меньше. Но для лаборатории этого более, чем достаточно.

Снег собирали мерным кувшином. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- На вид выглядит белым и достаточно чистым. Но, наверное, это только кажется? - с любопытством разглядываю полный мешок снега.

Нужно было собрать как можно больше снега для исследования. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Специалисты «ЭкоДела» привыкли доверять показателям, а точнее цифрам, потому с выводами не торопились.

После того, как снег собран, пакет опечатали. Фото: Евгения ХИЛЬКО

После окончания сбора, пакет запломбировали и доставили в лабораторию, где и началось самое интересное.

Первым делом, дождались, чтобы снег растаял.

Снег растаял и вот, что удалось собрать! Фото: Евгения ХИЛЬКО

Большим удивлением для редакции стало то, что из собранной массы удалось собрать несколько литров прозрачной воды, а не серо-мутной жижи. Неужто можно начинать обелять городскую экологию?

Воду исследовали сразу по нескольким показателям. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Проба снега доставленная в аналитическую лабораторию ООО «ЭкоДело» исследовалась на такие показатели как: общая жесткость, водородный показатель (рН), сульфаты, нитриты, нитраты, ионы аммония, взвешенные вещества, цинк, медь, кадмий, свинец, железо, общее микробное число, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель аналитической лаборатории ООО "ЭкоДело" Анна Головина. - Для снега не существует нормативов, талый снег поступает в поверхностные, грунтовые воды, в верхние слои почвы. Поэтому оценку влияния снежного покрова на качество подземной воды и почвы проводили по нормативам загрязняющих веществ, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения.

Всего за сутки мы узнали, на сколько опасен снег. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Таким образом, в пробе снега выявлены превышения по ряду показателей. Как удалось узнать «КП» - Кубань», по цинку и меди предельно допустимые концентрации превышены в 2 раза. В нашем отобранном снеге 0,018 мг/дм3 цинка, хотя должно быть 0,01 мг/дм3. Меди выявлено 0,002 мг/дм3, норма - 0,001 мг/дм3. А показатель железа превышен аж в 3 раза - 0,3 мг/дм3 при предельно допустимые концентрации 0,1 мг/дм3.

- Отвечая на вопрос: «Можно ли есть снег?», можем сказать, что общее микробное число составило 123 КОЕ/мл, - продолжают руководитель аналитической лаборатории ООО "ЭкоДело" Анна Головина. - Это в 2,5 раза выше допустимого значения. Например, для питьевой воды - 50 КОЕ/мл.

По остальным исследуемым показателям превышений, говорят в лаборатории «ЭкоДело», не выявлено.