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В краснодарском снеге можно найти цинк, медь и железо

Корреспонденты «КП» сдали выпавшие осадки в лабораторию «ЭкоДело» на анализ
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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На сколько опасен снег в Краснодаре.

На сколько опасен снег в Краснодаре.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

После того, как Краснодар накрыла мощная метель, город превратился в один большой сугроб - замело автомобили, улицы, остановки. Выпавший снег не давал покоя жителям несколько дней. Одни организовывали заезды, вторые - устраивали эксперименты с поджиганием снежных шаров. А третьи лепили снеговиков с детьми, предупреждая, что пробовать сугробы не стоит. Корреспонденты «Комсомолки» тоже решили устроить проверку. Вместе с лабораторией «ЭкоДело» мы провели подробное исследование и узнали, на сколько опасен снег для жителей кубанской столицы.

Взять пробу решено в пределах города - точки выбрали около жилых застроек. Место не безлюдное, но в то же время, нашли участок, где снег не тронутый. То, что нужно для нашего эксперимента!

А ведь снежок был такой белый...

А ведь снежок был такой белый...

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Отыскав сугроб побольше, специалист «расчертил квадрат» и мерным кувшином стал загребать снег.

Взять пробу решено в пределах города - точки выбрали около жилых застроек.

Взять пробу решено в пределах города - точки выбрали около жилых застроек.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Одна охапка — в мешок, следующая, еще и еще. Через несколько минут — пакет для исследований собран. Навскидку — 30 кило, ни меньше. Но для лаборатории этого более, чем достаточно.

Снег собирали мерным кувшином.

Снег собирали мерным кувшином.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

- На вид выглядит белым и достаточно чистым. Но, наверное, это только кажется? - с любопытством разглядываю полный мешок снега.

Нужно было собрать как можно больше снега для исследования.

Нужно было собрать как можно больше снега для исследования.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Специалисты «ЭкоДела» привыкли доверять показателям, а точнее цифрам, потому с выводами не торопились.

После того, как снег собран, пакет опечатали.

После того, как снег собран, пакет опечатали.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

После окончания сбора, пакет запломбировали и доставили в лабораторию, где и началось самое интересное.

Первым делом, дождались, чтобы снег растаял.

Снег растаял и вот, что удалось собрать!

Снег растаял и вот, что удалось собрать!

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Большим удивлением для редакции стало то, что из собранной массы удалось собрать несколько литров прозрачной воды, а не серо-мутной жижи. Неужто можно начинать обелять городскую экологию?

Воду исследовали сразу по нескольким показателям.

Воду исследовали сразу по нескольким показателям.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Проба снега доставленная в аналитическую лабораторию ООО «ЭкоДело» исследовалась на такие показатели как: общая жесткость, водородный показатель (рН), сульфаты, нитриты, нитраты, ионы аммония, взвешенные вещества, цинк, медь, кадмий, свинец, железо, общее микробное число, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель аналитической лаборатории ООО "ЭкоДело" Анна Головина. - Для снега не существует нормативов, талый снег поступает в поверхностные, грунтовые воды, в верхние слои почвы. Поэтому оценку влияния снежного покрова на качество подземной воды и почвы проводили по нормативам загрязняющих веществ, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения.

Всего за сутки мы узнали, на сколько опасен снег.

Всего за сутки мы узнали, на сколько опасен снег.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Таким образом, в пробе снега выявлены превышения по ряду показателей. Как удалось узнать «КП» - Кубань», по цинку и меди предельно допустимые концентрации превышены в 2 раза. В нашем отобранном снеге 0,018 мг/дм3 цинка, хотя должно быть 0,01 мг/дм3. Меди выявлено 0,002 мг/дм3, норма - 0,001 мг/дм3. А показатель железа превышен аж в 3 раза - 0,3 мг/дм3 при предельно допустимые концентрации 0,1 мг/дм3.

- Отвечая на вопрос: «Можно ли есть снег?», можем сказать, что общее микробное число составило 123 КОЕ/мл, - продолжают руководитель аналитической лаборатории ООО "ЭкоДело" Анна Головина. - Это в 2,5 раза выше допустимого значения. Например, для питьевой воды - 50 КОЕ/мл.

По остальным исследуемым показателям превышений, говорят в лаборатории «ЭкоДело», не выявлено.

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