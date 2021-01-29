Уходила, чтобы вернуться: что стало с уволенной за шашлыки во время карантина вице-мэром Новороссийска

В кадр тогда попала заместитель главы Новороссийска Екатерина Демченко.

Скандальное видео, на которое попала великосветская тусовка Новороссийска, лишило поста вице-мэра Екатерину Демченко в мае прошлого года. Это был самый жесткий месяц карантина в регионе. Тогда не то что шашлыки, прогулки во дворе собственного дома для простых жителей были под запретом.

- Вот вам самоизоляция, народу тьма, всем пофиг, - возмутились тогда новороссийцы и потребовали сатисфакции.

Многие, кто решился на несанкционированные прогулки, поплатились рублем. А вице-мэр - должностью.

Однако, судя по всему, наказание Екатерины Демченко за невыполнение собственных же (как власть!) приказов было только видимостью. Разжалованная недолго была в опале.

- Екатерина Игоревна назначена на должность начальника городского управления и строительства, - подтвердили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Новороссийска.

К слову, за то время, что она не числилась в штате мэрии, народный гнев здорово поостыл.

- Ну что же ей вечно без работы теперь сидеть? У нее сын, надо семью кормить, - отреагировали на новое назначение Екатерины Демченко всепрощающие соотечественники.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Тусовка новороссийской элиты в карантин попала на видео

«Высший свет», вероятно, отмечал майские праздники на местной базе отдыха, куда прибыл на дорогих машинах (подробнее)