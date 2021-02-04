На Кубани аномальное тепло резко сменится морозом

В регионе распустились первоцветы Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае установилась не по-февральски теплая погода. Из-за аномального повышения температуры для зимы жители региона несколько дней подряд по утрам просыпались под розовые рассветы. Но синоптики предупредили – впереди кубанцев ждут сложные погодные условия. Жара резко сменится морозом. Перепад температур может отразиться на состоянии метеозависимых людей.

- 4 февраля обещают на Кубани сухую погоду и до +18 тепла. А 5 числа столбики термометров резко сползут вниз, ожидается дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха будет колебаться в значениях от 4 до 9 градусов тепла, а ночью ожидается до -7 мороза. 6 февраля будет уже без существенных осадков, днем воздух прогреется до 7 градусов, а ночью похолодает до -1 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Холодный фронт и сильные осадки будут надвигаться на край с севера страны. Сначала засыплет снегом или зальет дождями там, а после стихия накроет южные регионы, в том числе и Кубань.

Метеорологи говорят, что холодный фронт нависнет над Краснодарским краем на несколько дней. Через трое суток он сменится теплыми воздушными массами и в регион снова будет как весной. С 9 февраля снова на градусниках жители южного региона увидят +16.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи раньше срока распустились магнолии. Но внезапное похолодание может сказаться на цветении растений.