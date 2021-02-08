Снег на юге - явление редкое! Но этой зимой недостатка в нем точно нет. За выходные на просторах Кубани не появилось ни одного свежего снеговика. А все потому, что он перестал удивлять.Разве только, если палитра таких осадков далека от естественных.- Это что? Снег желтый в Адыгее! - задаются вопросом жители Красногвардейского района республики.Точно такого же цвета снег наблюдали и жители Усть-Лабинска. Некоторые из них предположили даже, что это результат выброса в атмосферу. Но синоптики успокаивают: мол, случившееся не несет никакой угрозы экологии и здоровью людей.Пыльные коричневые осадки, скорее всего, пришли вместе с фронтом со стороны Средиземноморья.Напомним, подобная аномалия уже наблюдалась три года назад. Тогда снежные склоны Красной Поляны окрасились в желтый цвет, а на равнинной Кубани жители долго очищали свои автомобили от белесого покрытия из-за песчаной бури за тысячи километров на острове Крит.К слову, даже если снег не имеет необычного оттенка, его все равно сложно назвать чистым. «КП» проверила его в лаборатории. А там специалисты нашли много чего интересного, включая цинк, медь и железо.