Синоптики объясняют неожиданную для юга зиму влиянием циклонов Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи ночью выпал снег. Центр города и пляжи занесло второй раз за зиму. Синоптики объясняют неожиданную для юга зиму влиянием циклонов. Выходные на курорте ожидаются снежными.

- Быстрая смена волн тепла и холода приводит к частому изменению фазы осадков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей. -

В прибрежной зоне 13 и 14 февраля дождь будет переходить в мокрый снег и снег. Затем придет следующая волна холода.

Сильный гололед прогнозируют в предгорной зоне самого северного района Сочи - Лазаревского.

Прохождение фронтальных волн вызовет усиление ветра до 15-18 м/с. Метеорологи не исключают редкие для февраля грозы.

Особенно резкое понижение температуры воздуха до 0 до +5 градусов произошло в ночь с 12 на 13 февраля. До 16 февраля, будут наблюдаться колебания температуры воздуха от -2 до +6.

Курорты Красной Поляны за считанные часы превратились с зимнюю тайгу – так много здесь выпало снега.

Зимняя Красная Поляна Фото: Юлия БАРАНОВА

- В ближайшие дни в горном кластере Сочи прогнозируется рекордное с начала зимы значение так называемого индекса арктической осцилляции – степени выраженности полярного циклона, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в метеослужбе курорта «Роза Хутор». – Ожидается, что его значение останется отрицательным до конца февраля 2021 года. Это значит, что холодная погода пришла к нам надолго. Возможно, она отчасти сохранится даже в первой половине весны.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что что четыре штормовых предупреждения действуют в Краснодарском крае: ожидаются сход лавин и гололед. Из-за температурных качелей жители Кубани отменяют все планы: в ближайшие выходные лучше не выходить из дома.

После аномально жарких декабря и января жители Краснодарского края ощутили все прелести непогоды в последний месяц зимы. Прогноз погоды с 13 по 21 февраля неутешителен.

В Краснодарском крае в ночь на 13 января начался снежный апокалипсис после аномального тепла. По данным синоптиков, снегопад в разы сильнее, чем январский. На город обрушился беспрецедентный удар стихии.