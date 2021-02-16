Последствия пожара в общежитии Сочи на улице Донской 16 февраля 2021: мать и ребенок в больнице, погорельцев отселяют в маневренный жилфонд

Фото: пресс-службы мэрии Сочи

В Сочи произошел пожар в общежитии на улице Донской. По предварительной информации в огне пострадали двое, в том числе ребенок, они доставлены в медицинское учреждение курорта с признаками отравления продуктами горения. Последствия пожара в общежитии Сочи на улице Донской 16 февраля 2021 оказались серьезными.

Вечером 16 февраля загорелся жилой дом на улице Донской, 15 «А». Сначала огонь охватил одну из квартир на четвертом этаже, затем распространился на соседние жилые помещения. Недаром пожару была присвоена первая категория сложности.