Происшествия 17 февраля 2021 16:15

Грабителя, напавшего на 101-летнего ветерана войны, задержали

После случившегося с Алексеем Михайловичем произошел несчастный случай, из-за чего он угодил в больницу. К счастью, его здоровью ничего не угрожает