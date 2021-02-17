Грабителя, напавшего на 101-летнего ветерана войны, задержали

История нападения на 101-летнего ветерана войны в Кропоткине прогремела на всю страну. Как писала «Комсомолка», отморозок воспользовался доверием пожилого мужчины, попал к нему в дом, а затем украл последние полторы тысячи рублей у дедушки. Грабителя объявили в розыск, за ходом расследованием тщательно следил губернатор Кубани. И вот спустя сутки после публикации стало известно, что злоумышленник пойман.- Личность грабителя установлена. Подозреваемый задержан, проводится процессуальная работа, - пояснил замглавы Кавказского района Олег Ляхов.По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, дело заведено по ч. 2 ст. 161 УК РФ \\"Грабеж\\".Стоит сказать, что после случившегося за судьбу пострадавшего ветерана стали переживать тысячи людей. После ограбления, как выяснилось, с Алексеем Михайловичем произошел несчастный случай. Он решил вынести ведро на улицу, поскользнулся на ступеньках и не смог подняться.Обнаружил его обнаружил обеспокоенный житель города, который пришел проведать ветерана после известия об ограблении. С подозрением на переохлаждение дедушку госпитализировали.- Дедушка чувствует себя удовлетворительно. Сегодня утром его привезли домой, - сказал зять ветерана Николай Воронов. - После падения Алексей Михайлович получил лишь небольшую царапину на щиколотке.Никакой помощи, по словам родных, не нужно, но все же жителей поблагодарили за беспокойство.- Зять Алексея Михайловича заверил, что каждый день навещают его, оказывают всяческий уход, - добавляют местные власти.Стоит сказать, что Алексей Михайлович Терехов – один из тех героев, по чьей жизни прокатилась война, поглотила родных, близких, истерзала Родину, лишила счастливой судьбы в 22 года. Но солдат выстоял, все преодолел! В годы Великой Отечественной фронтовик служил в артиллерийских войсках, боевой путь начался в Молдавии, а Победу он встретил в Берлине.К пожилому мужчине часто приходят местные волонтеры, которые помогают ему навести порядок в доме и во дворе.С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬНа Кубани разыскивают отморозка, который напал на 101-летнего ветерана войны и украл последние полторы тысячи рублейГрабитель разорвал карман куртки и забрал все, что оставалось у немощного мужчины. Помочь ему было просто некому - пенсионер был один (читайте далее)«Как можно поднять руку на святое?»: Вениамин Кондратьев отреагировал на ограбление 101-летнего ветеранаГубернатор Кубани поручил администрации района помочь пострадавшему пенсионеру. Расследование идет уже полным ходом, но злоумышленник пока не найден (подробнее)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Кубани женщина обманула пожилых супругов на полмиллиона рублейОчередное нападение на немощных людей закончилось возбуждением уголовного дела. Злоумышленницу быстро поймали и доставили в отдел (подробнее)