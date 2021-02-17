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Происшествия

Грабителя, напавшего на 101-летнего ветерана войны, задержали

После случившегося с Алексеем Михайловичем произошел несчастный случай, из-за чего он угодил в больницу. К счастью, его здоровью ничего не угрожает
Евгения СОРОКА