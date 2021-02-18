20-градусный мороз и ураганный ветер превратил город в сплошной айсберг.

Сильный снегопад способен парализовать даже самый крупный город за считанные часы — дороги заметает снегом, люди не могут попасть на работу или домой, населенные пункты оказываются оторваны от цивилизации. В феврале 2021 года снежное ненастье доставило хлопот жителям Краснодарского края. А уж как уязвимы перед ударами стихии были кубанцы раньше! Собрали 10 фотографий рекордных снегопадов столетия в регионе.

Сохранились старые снимки зимы 1938 года. Тогда снегопад хоть и не бил рекорды, но запомнился многим краснодарцам. Дело в том, что город замело в считанные часы. Вот так, например, выглядел парк им. Горького.

В архивах сохранились снимки 1938 года.

Согласно архивным данным, самые снежные зимы в кубанской столице зафиксированы в 1953 и 1954 годах.

- Высота снега тогда достигала 97 сантиметров в пригородах Краснодара, 63 сантиметра - в самом городе, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Улицы Краснодара тогда и правда утонули в снегу. Тропы прокладывали с трудом - тротуары расчищали вручную.

Вот так в 1954 году выглядела улица Коммунаров, по которой курсирует трамвай. Кстати, на движении общественного транспорта непогода не отразилась.

Сугробы на улице Коммунаров. Фото: myekaterinodar.ru

Еще одна эффектная фотография - трамвайный вагон, который замело в мастерской.

Трамвай утонул в сугробе. Фото: myekaterinodar.ru

Во дворе на улице Мира снега тоже немало. Горожане фотографировались на фоне гигантских сугробов.

Вот так выглядел двор на улице Мира, 50 в 1953-м году. Фото: myekaterinodar.ru

Частные дома буквально утонули в снегу - осадков было выше крыши.

Вот так выглядел двор на улице Мира, 50 в 1953-м году. Фото: myekaterinodar.ru

Следующий сильный снегопад был в 1964 году. Видимость во время метели, говорят старожилы, была нулевая.

Улица Гудимы в 1964 году. Фото: myekaterinodar.ru

А в 1965 году на большом пруду у Городского сада мальчишки играли в хоккей. Морозы стояли 20-градусные, потом лед был прочным. Забава удалась!

Хоккей в Городском саду. Фото: myekaterinodar.ru

Еще одно удовольствие для детей - катание на санках. В 1965-м снега было достаточно, так что взрослые для детей во дворе на улице Гудима, 68 создали горку.

Снежная горка во дворе на улице Насыпная, 46 (Гудима, 68). Фото: myekaterinodar.ru

КСТАТИ

КАК СТИХИЯ БУШЕВАЛА В НОВОРОССИЙСКЕ

В 1899 году в Новороссийске был сильнейший норд-ост за всю историю. На улицу было невозможно выйти - водяная пыль и снег образовали на набережной Новороссийска слой льда высотой до 4 метров.

Обледенелый дом в Норд-Ост, 1899 год. Фото: myekaterinodar.ru

Были сорваны крыши многих домов, опрокинуты лавочки, столбы, перевернуты груженые железнодорожные вагоны. Бора расправилась с четырьмя парусными судами в порту, ветер разбил их, опрокинул, посадил на мель. Пароходы «Северная Звезда», «Кура» снесены к городскому берегу, пароход «Игорь» посажен на мель и весь покрылся льдом. Экипаж спасли с огромным трудом.

А ущерб от урагана 1997 года удалось посчитать — он составил 60 миллиардов рублей. Затяжные ветра с 6 по 17 декабря достигали 33 метров в секунду.

Новороссийск в 1997 году во время сильнейшего норд-оста.

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