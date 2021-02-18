В Краснодарском крае продлено экстренное предупреждение по сильному снегу 18-19 февраля.По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 18 и 19 февраля в регионе ожидаются рекордные снегопады, сильнейшие зимние ливни с мокрым снегом. Но температура воздуха может несколько повысится в пределах отрицательных отметок, что может привести к сильному гололеду. Одновременно синоптики предупреждают о налипание мокрого снега.- При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва звоните в экстренные службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.На ближайшие сутки синоптики предсказывают ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью будет от -5 до -10°С, в восточной половине края от -11 до -16°С, днем от -4 до +1°.В течение последующих суток снегопад не прекратиться. Температура воздуха ночью от -5 до -10°С, местами от -11 до -16°С, днем от 0 до -5°С. На Черноморском побережье переменная облачность и снегопады не прекратятся даже в Сочи.Прогноз погоды в Сочи на 18-20 февраля 2021 неутешительный: снегопады будут продолжаться, а температура – падать. Южная зима доставила немало неприятностей местным жителям и туристам.Вечером 18 февраля продолжится дождь, переходящий в снег. В предгорьях и горах – сильные снегопады, туман. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью порывы юго-восточного и юго-западного ветра могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью опуститься до -3+2°С на побережье, в предгорьях – от 0 до -5°С.Такая погода не изменится в течение двух суток. В горном кластере Сочи осадки будут более интенсивными. Ветер сохранится юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -3°С, днем -2°С. В предгорной зоне еще холоднее: ночью от -1 до -6°С, днем от 0 до -5°С. Напомним, что южная зима доставила немало неприятностей местным жителям и туристам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМЧС на Кубани предупредило о новых мощных снегопадах и гололеде 18-19 февраляКраевое управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе. По данным спасателей, на Кубани вновь ожидаются сильные снегопады. Правда, температура воздуха повысится, что может привести к сильному гололеду (читать далее)В Сочи объявили штормовое предупреждение по налипанию снега 18 февраляВ Сочи распространили штормовое предупреждение. На курорте в ближайшее время ожидают метель. В течение дня 18 февраля в прибрежной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (подробности)Прогноз погоды в Сочи на 18-20 февраля 2021: будет ли еще снегСиноптики дали прогноз погоды в Сочи на 18-20 февраля 2021: осадки будут продолжаться, а температура – падать (продолжение)