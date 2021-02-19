«Меня звали Наташа!»: 25-летняя американка ищет мать в Краснодаре

Девушка ищет свои русские корни на Кубани Фото: Из личного архива

25-летняя бизнес-адвокат из Виргинии Ханна Киржнер ищет свою настоящую мать из Краснодара. По ее данным, 11 мая 1996 года она появилась на свет в одном из роддомов кубанской столицы.

- Меня звали Наташа, - обратилась Ханна в "Комсомолку" с просьбой найти ее родню. - Но моя мать была настолько молода, что решила оставить ребенка в роддоме. Она собиралась поступать в институт, и я совершенно в этот момент не входила в ее планы.

Ханна окончила университет и счастлива Фото: Из личного архива

Такую историю поведали ее приемные родители из США Джей и Лана Киржнер. В феврале 1997 года они увидели в одном из каталогов по усыновлению чудесную розовощекую малышку.

- Им так стало жаль меня, что они приехали из Америки и забрали меня с собой, - рассказывает девушка.

Ханна выросла в любви и достатке в одном из самых благополучных штатов. Приемные родители постарались дать ей все для счастливой жизни, но главное, хорошее образование.

Русская американка встречается с парнем Фото: Из личного архива

- Недавно я познакомилась с парнем, который, как и я родился в Краснодаре. Я знаю, что вы нашли очень многое для него. Надеюсь, вам удастся узнать имя моей матери. Мне бы этого очень хотелось, - заключает Ханна Киржнер.

Если кто-то из читателей "КП" - Кубань" узнал в истории Ханны (Наташи) Киржнер свою семейную драму или вы можете сообщить сведения, которые помогут найти родственников девушки, напишите нам по адресу электронной почты kuban@phkp.ru или сообщите в соцсети @kp.kuban. Можете позвонить по телефону редакции 8861992-7-992.

Ханна успешный бизнес-адвокат Фото: Из личного архива

Напомним, мы уже писали о том, что в 1997 году еще один ребенок из Краснодара был усыновлен американской четой. Сейчас Эндрю служит в военно-морском флоте США, но все равно мечтает найти своих настоящих родителей. Он обратился с письмом в "Комсомолку", но пока никто из его родни так и не откликнулся на наш призыв.

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