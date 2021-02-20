Пенсионера, оправданного в убийстве 8-летней девочки, снова будут судить

Девочка пропала здесь четыре года назад

Оправдательный приговор 63-летнего Николая Мишина, который сам признался, а потом отказался от причастности к убийству 8-летней Софии Тутиной (имя изменено по требованию законодательства – авт.) не успел вступить в законную силу. Гособвинение, категорически не согласившись с трактовкой итогового решения суда, направило жалобу в апелляционную инстанцию.

- Представление направлено. А значит, будет новое разбирательство, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце прошлого года присяжные заседатели единогласно проголосовали за освобождение Мишина из-под стражи, признав невиновным. После их вердикта, спустя месяц, суд постановил отпустить пенсионера, признав за ним право на реабилитацию.

Оправданный Николай Мишин вернулся в дом, а семья убитой девочки живет по-соседству Фото: Ева МУР

Однако в этом уголовном деле не все так однозначно. "Комсомолка" побывала на месте трагедии и провела собственное расследование.

София пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с папой покататься на комбайне, но домой не вернулась. Спустя уже несколько часов полицейские, следователи и просто неравнодушные прочесали местность вдоль и поперек. Но ребенок бесследно исчез. А спустя 4 года на стенах домов начали появляться странные схемы. Расшифровав их, оперативники опешили - чертеж привел к могиле девочки. А почерковедческая экспертиза - как казалось, к убийце, Николаю Мишину.

Ребенок жил по-соседству с домом Мишина

Позже выяснилось, что он попался на уловке следователя, намеренно пустившего слух, что ребенка тогда в 2016 году загрызли собаки. Якобы тому есть объективное свидетельство. И тот, кто знает об этом, должен только сообщить, где находится тело. На эту приманку клюнул Мишин.

Поселок замер. А Мишин заговорил. В полиции он признался, что чертежи – его рук дело, а в июне 2016 года он забил Софу кувалдой. Она, с его слов, забегала к нему во двор несколько раз. Мешала. Безжизненное тельце, сначала говорил Мишин, он замотал в одеяло и положил в багажник своей «шестерки». Затем завел машину и вывез труп в Первомайский, где закопал в поле. После этого спокойно поехал на работу.

По этим схемам нашли Мишина. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Но перед самым судом Мишин от своих слов отказался, заявив, что дал показания под пытками. И зародил тем самым сомнения у присяжных в своей виновности.

"Комсомолке" и присяжным он рассказал свою версию произошедшего. Схему захоронения Софии он нашел в доме умершего брата Владимира.

- В той записке был полный сумбур, что-то говорилось об аварии, где была сбита девочка, - заявил Николай Мишин. Но ни записки, ни других подтверждений этой версии не было.

Дом убитой девочки находится по-соседству с домом Мишина Фото: Ева МУР

Между тем, Краснодарский краевой суд огласил решение и право стороны обвинения обжаловать оправдательный приговор.

На следственном эксперименте 63-летний мужчина даже показывал как убивал девочку. Но потом выяснилось, что это был самооговор.Фото: СУ СК РФ по краю

Родители убитой девочки в свою очередь уверены в виновности Мишина и обратились за помощью к адвокату. Сейчас представитель потерпевших Алексей Аванесян тоже знакомится с несколькими томами уголовного дела и готовит свою позицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Палач или жертва: Пенсионер рассказал, как забил молотком девочку, но присяжные его оправдали

«Комсомолка» провела собственное расследование страшного преступления, за которое, возможно, уже никто не ответит (подробнее)