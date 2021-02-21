«Комсомольская правда» - Кубань» собрала ответы на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса. Рассказываем, можно ли сделать первую прививку в мобильном пункте, а вторую – в поликлинике, что нужно взять с собой в процедурный кабинет, как выбрать вакцину и когда необходимо носить маску и самоизолироваться.Напомним, что первые 100 тысяч жителей региона уже сделали прививку от коронавирусной инфекции. Центры вакцинации принимают пациентов на базе 121 медицинского учреждения. На Кубань уже поступило свыше 130 тысяч доз.– Помимо поликлиник, прививку можно сделать в ФАПах и центрах вакцинации, в мобильных пунктах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном минздраве.Представитель пресс-службы обратила внимание, что вакцинация от ковида добровольная и бесплатная. Всем желающим достаточно предварительно позвонить в медучреждение и пройти врачебный осмотр.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что прививочная кампания стартовала в крае в сентябре 2020 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБолее 48 тысяч жителей Кубани сделали прививку от коронавирусаВ больницах и поликлиниках Кубани уже работают 97 стационарных центров вакцинации. В нескольких районах региона, а также в Краснодаре число мобильных пунктов вакцинации вскоре будет доведено до 24-х. По данным регионального Минздрава на 8 февраля, в крае сделали прививки от коронавируса уже 48199 человек. Более 11 тысяч человек прошли полный курс вакцинации-с интервалов в три недели (подробности)На Кубани завершили массовую вакцинацию от гриппаВ Краснодарском крае завершилась массовая вакцинация от гриппа. Прививки получили 3,1 млн жителей края. Это позволит избежать вспышки заболеваемости гриппом и убережет людей от нежелательных осложнений вируса (продолжение)