Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 февраля 2021: есть угроза заноса новых штаммов COVID-19

Количество больных коронавирусом хоть и снижается, но расслабляться рано

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 23 февраля 2021. Коронавирус продолжает косить жителей Кубани.

По последним данным, заболевших в регионе – 162 человека. Количество инфицированных хоть и падает, но все же пока тревогу вызывает. Поэтому и говорить об отмене всех ограничительных мер еще рано. В крае до 28 февраля продлен режим повышенной готовности, по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

По данным на 23 февраля, в крае 80 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 - на ЭКМО.

- Всего с начала пандемии 1838 человек в крае скончались от коронавируса. За последние сутки умерло 14 человек, - рассказали в Минздраве Кубани.

В Лабинском районе даже закрыли детский сад из-за выявленных случаев коронавируса.

А замруководителя кубанского Роспотребнадзор краю Татьяна Гречаная рассказала о новых штаммах ковида.

- Мы продолжаем отслеживать риски заноса новых штаммов и всех лиц, прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии. С конца декабря по 15 февраля к нам прибыли 23 человека, - пояснила она. - Все обследованы, у них не выявлен ковид. Почти все закончили свой инкубационный период, приступили к обычной жизни. На наблюдении остаются 6 человек, они тоже здоровы. На сегодня угроза заноса новых штаммов есть, но она тщательно отслеживается. В отношении всех новых штаммов коронавируса вакцина эффективна.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 23 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксирован 51 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 23 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 2 человека.

Коронавирус в Сочи 23 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 14 человек.

Коронавирус в Геленджике 23 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки 9 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 23 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 2 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 23 февраля 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у 3 человек.

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