У кубанских судей, лишившихся мантии, чувство справедливости становится особенно обостренным. Так, недавно за свои привилегии билась \\"золотая судья\\" Елена Хахалева, но, увы, апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменений решение дисциплинарной коллегии. А теперь пытается защитить свою честь экс-судья Белореченского районного суда.Напомним, что в марте 2020-го квалификационная коллегия разжаловала председателей Белореченского и Ленинского судов с формулировкой «за отсутствие на работе». Служительницы Фемиды из Белореченска не было на рабочем месте 12 дней без уважительной причины. Помимо полномочий ее еще и лишили пятого квалификационного класса. В июне 2020-го дисциплинарная коллегия Верховного суда подтвердила решение ККС.К слову, на том же заседании подняли еще один любопытный эпизод. На судью, как выяснилось, написал заявление некий мужчина, утверждавший, что судья кинула его на деньги. Она якобы пообещала за гонорар закрыть уголовное дело о выдаче фальшивых дипломов. Сумму, по некоторым данным, служительница Фемиды, запросила космическую - ни много ни мало 560 000 долларов (больше 41 миллиона рублей - Авт.). Деньги судья в итоге получила, а вот свои обещания не сдержала.В августе 2020 года стало известно, что представление о возбуждении уголовного дела в ВККС подал председатель СКР Александр Бастрыкин. Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие - бывшая председатель Белореченского районного суда стала фигуранткой дела о мошенничестве.С этим она, естественно, была не согласна, потому решение пыталась оспорить в Верховном суде. Неоднократно заседания откладывались - то экс-судья заболела, то захворал ее адвокат, то погода была нелетная. Пыталась бывшая председатель Белореченского районного суда и заявить об отводе судьи. Но в итоге процесс все же состоялся, а в удовлетворении иска ей было отказано. Доказать свою невиновность ей не удалось.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСудья, которую уволили за прогулы на Кубани, станет фигурантом уголовного делаЭкс-председателя районного суда подозревают в мошенничестве (подробнее)