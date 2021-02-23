Росморречфлот: на турецком судне в Керченском проливе, откуда эвакуировали отравившихся моряков, устранили крен

Специалисты устранили крен на турецком судне April, которое после отравления шести моряков находится на якорной стоянке у берегов Краснодарского края. Напомним, сухогруз подал сигнал бедстви 19 февраля. Капитан корабля заявил о резком ухудшении состояния сразу шестерых моряков, один из которых позже скончался. У всех были признаки отравления.Из-за сильного шторма в первые часы спасатели не могли подойти к зоне, где стояло судно Когда же волнение стало меньше, пострадавших госпитализировали. Тогда же стало ясно, что отравление у моряков не пищевое. Сухогруз перевозил ферросилиций, который при ненадлежащем хранении или намокании выделяет смесь ядовитых газов.Сейчас пострадавшим членам экипажа оказывают медицинскую помощь, а тем временем специалисты проверяли состояние сухогруза.- Аварийно-спасательная партия и представитель судовой команды, моторист с теплохода April, на буксире «Дерзкий» направились на аварийное судно. На тот момент у корабля был крен на правый борт 4-5 градусов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. - Произведены замеры уровня воды в балластных танках правого борта, был запущен балластный насос для откачки воды, исследовано машинное отделение, топливо было перекачено в расходную цистерну. Также был запущен дизель-генератор, который позволил перейти на местный источник.По словам Алексея Кравченко, крена на данный момент нет, поступления воды также не зафиксировано, каких-либо повреждений или деформации корпуса нет судна нет.Отметим, что буксировка судна в российский порт не планируется. После всех осмотров сухогруз могут отправить в порт приписки (Турция), у берегов Краснодарского края он останется лишь на время.- В районе якорной стоянки, где сейчас находится April, погода приличная, ветер около 7-9 метров в секунду, высота волн не превышает 0,7 метра, - уточняет Алексей Кравченко. - Оснований для беспокойства по состоянию судна и груза нет, приняты все меры для обеспечения его безопасности.Напомним, ранее сообщалось, что в Темрюкском районе ввели режим повышенной готовности. Угрозы утечки потенциально опасных веществ и заражения акватории не обнаружено. А потому ни о какой эвакуации жителей речи не идет.- Сейчас с владельцем судна ведутся перевогоры о его дальнейшем использовании, - отметили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. - Рассчитываем, что сухогруз продолжит маршрут после выздоровления экипажа и завершения расследования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧП с сухогрузом April, где отравились моряки: угрозы для населенных пунктов нет, но режим повышенной готовности введенИз-за опасного груза, которое перевозило судно, отравились шесть членов экипажа, еще один скончался (подробнее)С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬВ Керченском проливе из-за шторма не могут эвакуировать экипаж судна с отравлениемКак стало известно, из 8 моряков шесть заболели, еще один скончался (подробнее)