Происшествия 23 февраля 2021 17:24

Росморречфлот: на турецком судне в Керченском проливе, откуда эвакуировали отравившихся моряков, устранили крен

После всех осмотров сухогруз могут отправить в порт приписки, у берегов Краснодарского края он останется лишь на время