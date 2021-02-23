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Росморречфлот: на турецком судне в Керченском проливе, откуда эвакуировали отравившихся моряков, устранили крен

После всех осмотров сухогруз могут отправить в порт приписки, у берегов Краснодарского края он останется лишь на время
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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