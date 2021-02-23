ЧП с сухогрузом April в Керченском проливе: есть ли опасность для жителей Кубани

Фото: instagram.com/fedor_babenkov
В Темрюкском районе ввели режим повышенной готовности из-за ЧП на сухогрузе April в Керченском проливе. Напомним, 19 февраля судно подало сигнал бедствия - капитан корабля заявил о резком ухудшении состояния сразу шестерых моряков, один из которых позже скончался. У всех были признаки пищевого отравления. Из-за тяжелых погодных условий спасатели несколько часов не могли подойти к зоне, где стоял April.
Позже стало известно, что на борту судна был опасный груз – ферросилиций. При ненадлежащем хранении или намокании он выделяет опасный газ.
- Для мониторинга состояния сухогруза привлечены силы МЧС Краснодарского края, - говорит глава Темрюкского района Федор Бабенков. - Сухогруз осмотрен, координацию и производство проведением работ осуществляет морской спасательный подцентр "Тамань".
На данный момнт судно находится на плаву в удовлетворительном состоянии.
- Угрозы утечки потенциально опасных веществ и заражения акватории не обнаружено, - добавляет Федор Бабенков. - Согласно заключению МЧС Краснодарско края, опасности для населенных пунктов и жителей Темрюкского района не выявлено.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
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