ЧП с сухогрузом April, где отравились моряки: угрозы для населенных пунктов нет, но режим повышенной готовности введен

Фото: instagram.com/fedor_babenkov

Из-за постоянно появляющихся сообщений в соцсетях, жители Темрюкского района, как на пороховой бочке.

- То пишут, что угрозы нет, то - готовимся к эвакуации, - недоумевают люди, читая посты.

Ажиотаж в Сети начался после ЧП на сухогрузе April в Керченском проливе. Напомним, 19 февраля турецкое судно April подало сигнал бедствия. Капитан корабля заявил о резком ухудшении состояния сразу шестерых моряков, один из которых позже скончался. У всех предварительно были признаки пищевого отравления.

Из-за тяжелых погодных условий спасатели несколько часов не могли подойти к зоне, где стоял April. Когда же шторм немного стих, пострадавших удалось снять с судна и госпитализировать в Темрюкскую районную больницу.

Позже стало известно, что на борту судна был опасный груз – ферросилиций. При ненадлежащем хранении или намокании он выделяет смесь ядовитых газ. Именно это и встревожило жителей близлежащих населенных пунктов.

- Сухогруз поставлен на якорь в порту Кавказ, ведется расследование причин отравления команды, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Для оценки возможного распространения угрозы на место выехали федеральные и краевые эксперты.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Необходимые действия оперативных служб в случае возникновения ЧП обсудили на заседание краевой комиссии по ЧС.

- Проверена система оповещения населения в Темрюкском районе, - сказал начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин. - Уточнен расчет сил и средств для немедленного реагирования при необходимости.

На данный момент создана группировка сил и средств в количестве 150 спасателей и 86 единиц техники.

- Оперативная группа развернулась и осуществляет свою деятельность в Порту Кавказ, - добавляет Олег Волынкин.

Ведется мониторинг обстановки.

- Сухогруз осмотрен, координацию и производство проведением работ осуществляет морской спасательный подцентр "Тамань", - говорит глава Темрюкского района Федор Бабенков. - На данный момнт судно находится на плаву в удовлетворительном состоянии.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В настоящий момент угрозы населенным пунктам в связи ЧП на судне в Керченском проливе нет. Угрозы утечки потенциально опасных веществ и заражения акватории не обнаружено. А потому ни о какой эвакуации жителей речи не идет.

Как отметили в министерстве ГО и ЧС региона, в Темрюкском районе с 22 февраля действуют режим повышенной готовности.

- Сейчас с владельцем судна ведутся перевогоры о его дальнейшем использовании, - отметили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. - Рассчитываем, что сухогруз продолжит маршрут после выздоровления экипажа и завершения расследования.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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