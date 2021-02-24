Девочку «с маской Бэтмена» ждут новые операции в России

Луна. Фото: Кэрол Феннер

Маленькая американская девочка с меланоцитарным невусом в виде маски Бэтмена возвращается в Краснодар, чтобы продолжить лечение. Луне Феннер предстоит сделать еще несколько фотодинаминадических процедур.

- Все, мы провели последние выходные перед вылетом в Краснодар на очередную операцию, - рассказала мама девочки Кэрол.

Фото: Кэрол Феннер

Напомним, на лечение американки скидывался весь мир. Ее мама развернула целую кампанию в сети, но полностью оплатил лечение девочки россиянин. Он перевел клинике в Краснодаре 60 тысяч долларов и пожелал остаться неизвестным.

Два года назад Кэрол собрала все свои пожитки и решилась лететь через океан в Россию, чтобы избавить дочь от огромного меланоцитарного невуса во все лицо. Тогда доктора в США только пальцем у виска покрутили, назвав такое решение авантюрой с ее стороны. За лечение в Америке они запросили баснословную сумму, Попов решился сделать операцию значительно дешевле и менее травматично для ребенка. Путем фото-динамических процедур.

И пока результат лечения Кэрол Феннер полностью удовлетворяет.

- Для нас в смартфоне создали специальный фильтр в виде невуса, что был у Луны. С его помощью я могу видеть, как выглядело бы лицо моей дочери, когда она вырастет, - пишут Кэрол на своей странице в соцсети. - Предлагаю каждому примерить его на свое лицо. Может, тогда вы перестанете осуждать меня за мое решение избавить Луну от такого уродства.

Полностью избавить девочку от уродливого родимого пятна Павел Попов собирается, когда заживут свежие ранки после операций. Именно для этого лечащий врач американки принял решение отпустить на несколько месяцев Луну домой, в Калифорнию. Здесь процесс заживления, по мнению доктора, происходит лучше.

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