Клубничное безумие? Подорожает ли из-за суровой зимы кубанская ягода

Непогода стала испытанием для производителей ягоды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краснодарский край этой зимой засыпало снегом. Такое обилие осадков на Кубани наблюдали не менее шестидесяти лет назад. А ведь по кубанскому календарю - время пахать и сеять, но природа диктует свои порядки. Дальше - хуже. Конец февраля и вовсе станет самым морозным. Термометры весь день, 24 февраля, не поднимались выше -10 градусов.

- Вы прогнозы видели? Какая тут клубника, - рассказывает один из производителей кубанской ягоды в Белореченском районе. Именно из этой географической точки на карте Кубани подают тревожные сигналы производители.

На днях в соцсетях даже распространили видео, владельцы теплиц, где обычно созревает самая ранняя клубника, режут их "по-живому". На кадрах видно, как полотна, укрывающие саженцы ягоды, пускают под нож. И многие уже заговорили о подорожании урожая в сезон.

- Очень многие пострадали из-за снега, это правда. Дело в том, что каркасы не выдерживают ни низких температур, несвойственных нашим широтам, ни обилия снега. Действительно, им пришлось спасать каркас в ущерб насаждениям. Но с другой стороны, клубника очень хорошо зимует под снегом. И речи о гибели саженцев вообще идти не может. Их даже нет необходимости обогревать. Разве только, если вы не планируете поставлять на рынки самую раннюю ягоду, - рассказал "КП"-Кубань" директор по развитию фирмы "Экологичный продукт" Юрий Кучеренко.

Однако, по словам фермера, несмотря на урон, теплиц в одном только Белореченском районе - сотни.

- Построено за прошлый год очень много. Кроме того, да, нам пришлось потрудиться: рабочие трудились в две смены, чтобы избавиться от лишнего снега. Но мы с ним справились, - говорит Юрий Кучеренко.

Он обещает, что цена клубники на рынках Кубани не вырастет.

Производители пока не обещают роста цен Фото: Михаил ФРОЛОВ

- По крайней мере, нас больше беспокоит не суровая зима на Кубани, а ввоз ягоды из-за рубежа. Некачественный продукт заполоняет российский рынок и навязывает свою цену. Так что нынешний сезон будет зависеть, скорее, от этого, а не от снегопада. Пока о подорожании клубники говорить рано, - пояснил фермер.

Зато кому такая зима точно по вкусу - это растениеводам.

- Мы радовались снегу больше детей, - рассказала "КП" - Кубань" академик РАСХН, селекционер зерновых культур Людмила Беспалова. - Второй засушливый год наш кубанский хлеб просто не выдержал бы. А тут такое благо!

Ранее свое мнение по поводу снежной зимы высказывали ученые-гидрологи. Они считают, что осадки существенно исправят ситуацию с наполняемостью водохранилищ, рек и озер Краснодарского края. В 2020 году ситуация с уровнем воды во многих из них была критической.

- Экстренные службы, конечно, напряжены. Но аграрии однозначно ликуют - погода исправляет прошлогоднюю засуху, а снег и морозы уничтожают вредителей, - говорит профессор КубГУ Юрий Ткаченко.

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