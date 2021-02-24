Почему иностранное судно, где отравились шесть моряков, отправляют в Турцию

Фото: t.me/sashakots

Иностранное судно April по-прежнему на якорной стоянке в порту «Кавказ». Напомним, сухогруз подал сигнал бедствия 19 февраля, когда находился в Керченском проливе. Сразу шесть моряков, один из которых позже скончался, отравились. Позже выяснилось, что сухогруз перевозил ферросилиций, который при ненадлежащем хранении или намокании выделяет смесь ядовитых газов.

Пострадавших госпитализировали, а сам сухогруз временно остался у берегов Краснодарского края. Но в ближайшие дни его могут отправить в порт приписки - Турцию. Как только об этом стало известно, появилось масса слухов - якобы буксировка эта экстренная и связана с опасным грузом, что находится на борту. Но все это в действительности оказалось не так.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Стоит сказать, что ранее в пресс-службе Росморречфлота говорили - надолго у берегов Краснодарского края сухогруз не останется.

- Буксировка судна в российский порт не планируется, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве. - После всех осмотров сухогруз могут отправить в порт приписки (Турция).

На данный момент с судовладельцем уже удалось согласовать все параметры по буксировке. Росморречфлот уже подписал соглашение. Перед буксировкой корабль, на котором находятся опасные химикаты, еще раз осмотрят водолазы и проверят эксперты.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- На борту находится ферросилиций, около 1500 тонн. Именно парами этого химиката могли отравиться члены экипажа, — поясняли «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Росморречьфлота. — Однако эти испарения опасны только, если речь идет о закрытых помещениях. Еще раз повторимся - ни окружающей среде, ни жителям населенных пунктов на берегу никакой угрозы нет.

Также специалисты ведомства опровергли информацию о ядовитом облаке, которое появилось после ЧП на турецком корабле.

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