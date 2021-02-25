«До минус 19»: Кубань захватят страшные морозы

Фото: пресс-службы Сочинского нацпарка

Кубанские синоптики прогнозируют, что ночь на 25 февраля будет самой морозной за последнее время. В это время в восточной половине края столбики термометров опустятся до -19 градусов. Жителям края советуют подготовиться к снегопадам и налипанию мокрого снега на проводах и деревьях.

Нынешняя ночь в Краснодаре совершенно нетипична для конца февраля. Глядя на градусник, никак не скажешь, что до весны осталось всего четыре дня. Температура воздуха прогнозируется от -12 до -14°С.

А в регионе холода будут бить все рекорды. Температура воздуха ночью от -10 до -15°С, в восточной половине края от -13 до -19°С. Днем воздух прогреется максимум от -4 до +1°С.

- В части региона прогнозируется северо-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, ночью в районе Новороссийска - 17-22 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью от -3 до -8°С, по югу от 0 до -5°С, днем от +3 до +8°С.

На последующие двое суток на Кубани ожидается переменная облачность. Местами осадки: дождь и мокрый снег. Ветер будет дуть западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 26 февраля от 0 до -5°С, местами, в восточной половине края от -5 до -10°С. Возможно, что столбик термометра начнет подниматься вверх только 27 февраля, когда температурный фон будет от 0 до +5°С, местами в юго-восточных предгорьях от 0 до -5°С.

Плясовые температуры начнут возвращаться не раньше 26 февраля. В этот день синоптики обещают от +2 до +7°С, в южной половине края от +4 до +9°С. 27 февраля почувствуем дыхание весны: от +4 до +9°С по региону, на юге от +10 до +15°С.

На Черноморском побережье в эти дни переменная облачность, местами небольшой дождь.

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