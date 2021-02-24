Узнали, как долго продержатся морозы на Кубани Фото: Варвара ДЫМ

Сейчас всех жителей региона волнует вопрос - сколько еще продлятся холода в Краснодарском крае? Ответить на него мы попросили начальника отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлану Попову.

- Весны пока ждать не стоит, - сказала специалист. – Рекордных высоких температур мы пока не ждем. Хотя повышение температуры прогнозируем на 10 градусов, но это не весенняя погода, учитывая то, что в регионе стояли 18-градусные морозы. То есть будет по-прежнему холодно, но уже не так, как было ранее. Морозов в 18 градусов больше не прогнозируют. 26 февраля днем в крае потеплеет до 4 градусов. Это связано с тем, что на Кубань 25 числа придет теплый фронт. И уже 27 февраля воздух прогреется до семи градусов тепла. Но потом столбики термометров снова начнут опускаться вниз. То есть холодно будет до конца февраля.

- И уже 28 февраля ночью в крае прогнозируем 2-7 тепла, в предгорных районах до минус трех, а днем уже будет прохладнее – 1-6 со знаком плюс, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова. – А к вечеру 28 февраля прогнозируем дождь с мокрым снегом, а также усилится ветер до 18 метров в секунду.

- Так ждать ли весну по календарю?

- Сейчас ищут мощнейшие процессы, и прогнозировать на 10 дней вперед погоду очень сложно, - пояснила Попова.

Хотя тем временем синоптики все же рассказали, когда в Краснодарский край придет весна.

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