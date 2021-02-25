Будет ли еще снег в Краснодарском крае

Внимательнее всего за прогнозом следят водители, которые с ужасом вспоминают, как освобождали своих ласточек из снежного плена. Фото: Иван МАКЕЕВ

Cиноптики радуют своими оптимистичными прогнозами на выходные. Столбики термометров взлетят до +10-12 градусов. Это значит, что можно, наконец, насладиться прогулкой по парку или выбраться в лес. Но, как говорят метеорологи, оттепель эта придет на время. Но главный вопрос, который всех беспокоит, - снег еще ждать на Кубани или нет?

Внимательнее всего за прогнозом следят водители, которые с ужасом вспоминают, как освобождали своих ласточек из снежного плена. Шутка ли - небывалые снегопады били все рекорды. Засыпало не только центральную часть края, но и побережье. От сугробов до сих пор отходят жители Сочи. Только за пару суток на курорте выпало более полуметра снега, что превышает месячную норму осадков.

Согласно долгосрочному прогнозу, снег на Кубани еще будет. Правда, сыпать будет слабо - улицы едва побелеют, да и то ненадолго - температуры будут положительными, так что все это сразу превратится в кашу.

Так, например, зимнюю погоду в кубанской столице прогнозируют в последний день зимы, а также на 8 марта. Но все может измениться, если помешает циклон, который изменит обстановку над территорией края.

Вот уж где точно снегопады будут как по часам, так это на Красной Поляне. Начиная с 28 февраля на горнолыжных курортах ожидается зимняя сказка. И если в низине воздух будет прогреваться до +5-6 градусов, то на вершинах - стабильный минус и идеальная обстановка для катания на лыжах и сноубордах. Сыпать, по прогнозам, будет несколько дней без перерыва - не исключено, что Международный женский день туристы встретят в сугробах по колено.

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