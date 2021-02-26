Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 февраля 2021: заболеваемость идет на спад, но отмена ограничений не планируется

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 26 февраля 2021.

Ситуация с заболеваемостью в регионе продолжает налаживаться - число новых случаев заражения идет на спад. Так, за последние 24 часа положительный тест на ковид получили лишь 142 человека. Такие показатели, напомним, были в начале ноября 2020 года.

- В стационарах проходит лечение 1181 пациент с коронавирусной инфекцией, на дому – 2617 жителей, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом оперативном штабе.

Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения - желающих привиться по-прежнему много. Но главное самих препаратов достаточно, так что недостатка в мобильных пунктах и поликлиниках быть не должно.

О полном снятии ограничений говорить пока рано, но не исключено некоторые послабления в ближайшие дня все же введут. Напомним, в Краснодарском крае до 28 февраля 2021 года продлен режим повышенной готовности, по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 25 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие сутки зафиксировано 50 новых случаев заражения.

Коронавирус в Анапе 25 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили два жителя.

Коронавирус в Сочи 25 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 20 жителей.

Коронавирус в Геленджике 26 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки зарегистрировано четверо инфицированных.

Коронавирус в Туапсе 26 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки прибавилось четверо заболевших.

Коронавирус в Ейске 26 февраля 2021

В Ейском районе ковид обнаружили у двоих.