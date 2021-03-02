В последние месяцы к городу-курорту приковано большое внимание. Дело в том, что в Геленджике есть проблемы со строительством домов - здесь практически отсутствует социальная инфраструктура. На земле вырастают многоэтажки, в которых невозможно будет жить. В конце января после визита губернатора и главного прокурора Кубани возведение двух высоток даже решили остановить. После этого разбора полетов даже ушел местный начальник управления строительства.После этого в Сети стала появляться информация об обысках в администрации. Каждый визит, а их было аж (!) три, комментировал сам мэр курорта.- Несмотря на то, что каждый раз они фактически парализуют работу управлений и отделов мэрии, мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия, - писал тогда градоначальник.Алексей Богодистов, похоже, тщательно следит за тем, что пишут в соцсетях, потому моментально реагирует на любую появляющуюся новость. Пройти мимо сообщения о своей отставке он, естественно, не смог.- Несколько минут назад мне прислали очередной фейковый вброс в сеть о том, что якобы я решил покинуть пост главы, - ранним утром поспешил опровергнуть очередной слух глава Геленджика.По словам Алексея Богодистова, эту ложную информацию стали рассылать ночью.- Это неправда, - заявил мэр курорта. - Подобные выходки тех, кто постоянно устраивает провокации в сетях, еще раз доказывают то, что мы работаем честно.Напомним, что в свою должность он вступил в сентябре 2018 года. До этого он был депутатом Думы Геленджика - народным избранником он работал с 2013-го.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ мэрии Геленджика сотрудники ФСБ проводят обыскиСотрудники УФСБ по Краснодарскому краю изучают документацию в администрации города Геленджика. Мэр города сообщил, что проверки касаются деятельности \\"Стройинвест\\" (подробнее)А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙМэр Геленджика выругался матом в прямом эфиреАлексей Богодистов забыл выключить камеру телефона, после чего достоянием общественности в итоге стало все, что, видимо, происходит нередко в кабинете высокого руководителя (читайте далее)