Главу Геленджика Алексея Богодистова госпитализировали с коронавирусом

Фото: @BogodistovAA

Мэра Геленджика Алексея Богодистова положили в больницу 3 марта с коронавирусной инфекцией. На госпитализации настояли медики. Сейчас глава города по мере своих возможностей продолжает дистанционно работать из медучреждения.

- Врачи настояли на моей госпитализации в стационар. Диагноз - коронавирусная инфекция. Изолирован. Лечусь. Честно говоря, не ожидал, что соблюдая все профилактические меры, где-то всё же поймаю эту инфекцию. Пока работаю удалённо. Берегите себя и своих близких. Всем желаю здоровья, - написал Богодистов в своем Telegram-канале, сопроводив фотографией из палаты.

Подробности о своем состоянии мэр Геленджика уточнять не стал. Чиновник будет находиться в больнице, пока врачи не увидят положительной динамики и тест на коронавирус не покажет отрицательный результат.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в мэрии Геленджика сотрудники ФСБ неоднократно проводили обыски. Силовики несколько раз за месяц проверяли документы, связанные с деятельностью ООО «Стройинвест». С проверками в администрации курорта связывают арест главы строительной компании ГИК Мисака Казаряна. Его закрыли на два месяца за незаконную рубку, идут разбирательства.