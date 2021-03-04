Подробности страшного пожара на рынке в Сочи в микрорайоне Голубые Дали

По предварительной информации, в пожаре никто не погиб и не пострадал

В Сочи в ночь на 4 марта произошел страшный пожар на рынке в микрорайоне Голубые Дали. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Зарево масштабного возгорания было видно жителям двух внутригородских районов курорта: Адлерского и Хостинского.

По словам начальника десятого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексея Колодко, сообщение о возгорании в Адлерском районе курорта поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 02:27. Через минуту к месту происшествия уже были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона по рангу серьезного пожара 1-БИС.

- В 02:37, по прибытию на место, установлено, что происходит горение на площади 400 квадратных метров, огнем охвачены торговые павильоны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Объявлен ранг пожара №2.

В 03:19 огонь удалось локализовать, в 03:31 - ликвидировать открытое горение. К тушению были привлечены от РСЧС 52 человека личного состава и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 40 сотрудников и 12 машин. По предварительной информации, в пожаре никто не погиб и не пострадал. На месте работают специалисты, которые устанавливают ущерб нанесенный огнем.

Буквально две недели назад, в ночь на 14 февраля в Адлерском районе Сочи произошел масштабный пожар в двухэтажном здании другого рынка, расположенного на улице Демократической. Огонь быстро распространился и объял более 800 квадратных метров площади. К месту в течение нескольких минут прибыли подразделения сочинского пожарного гарнизона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что огонь распространился очень быстро и в считанные минуты охватил несколько сотен квадратных метров.

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