Могли ли заказать убийство главного охотоведа Кубани

На месте преступления не нашли вещей самого инспектора

Дерзкое убийство главного охотоведа Краснодарского края 43-летнего Виктора Золотарева произошло 2 марта. На окраине поселка Подлесного коллеги нашли его окровавленное тело.

Известно, что он отправился в угодья Гулькевичского района с дробовиком, тепловизором и телефоном. С мобильника был зафиксирован даже его последний звонок друзьям. Но на месте преступления спустя двое суток не нашли ни того, ни другого.

- При осмотре места происшествия у погибшего зафиксированы огнестрельные дробовые ранения грудной клетки, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи пытаются выяснить, из какого именно оружия был застрелен инспектор. А главное, кому оно принадлежит.

- Если при нем не нашли дробовик, не исключено, что это могло быть и его собственное ружье. Но как оно могло оказаться в руках убийцы?! - гадают в окружении Виктора Золотарева. С особенностями его работы знакомы многие.

- Инспектора всегда не любят. Считается, что эта работа очень коррупционная. Кроме того, сам он может охотиться чаще остальных, - говорят другие охотники. - Но чтобы на убийство пойти?!

Виктор Золотарев. Фото: Национальная лига охоты и рыбалки

Однако в Национальной лиге охоты и рыбалки в Краснодарском крае Золотарева характеризуют как честного и крепкого охотоведа.

- Ни в каких темных делах он замешан не был, потому, может, и убит, - говорят там.

К слову, в самом Гулькевичском охотобществе, на чьей территории нашли тело инспектора, сейчас не отвечают на звонки. Вероятно, каждого из тех, кто мог находиться в тот день, 2 марта, в лесу, опрашивают следователи.

Между тем, у Виктора Золотарева остались жена и трое детей.

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