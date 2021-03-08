Снегопад в Новороссийске 8 марта 2021: на трассах десятки ДТП, водителей просят отменить поездки

Фото: instagram.com/alekseioderov

Погода решила порадовать женщин на 8 марта. Большинство жителей Краснодарского края наслаждаются весенним теплом. Увы, почувствовать это не смог Новороссийск - там с самого утра ощущалось дыхание зимы.

Трассы около города-героя замело буквально за полчаса. На дорогах значительно снизилась видимость. К тому же дул порывистый ветер, который лишь усугублял ситуацию.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Снежное ненастье стало причиной множества происшествий, где потребовалась помощь профессионалов. Так, местной спасательной службе пришлось выезжать сразу на несколько аварий.

ДТП в районе поселка Горного. Фото: instagram.com/alekseioderov

- Отработали ДТП в районе поселка Горное. Работать гидравлическим инструментом не пришлось, зажатых в машине людей не было, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Спасатели лишь отключили аккумулятор, а затем обеспечивали безопасность до приезда сотрудников ДПС.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Позднее потребовалась помощь по другому адресу. Спасатели вытащили из кювета легковой автомобиль, который слетел с трассы под Новороссийском.

- С помощью УАЗа вытянули поврежденную машину. Погодные условия плохие, поэтому будьте аккуратнее на дороге, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! - напомнил Алексей Одеров.

НА ЗАМЕТКУ

Из-за сильного снегопада автоинспекторы призвали водителей быть внимательнее на дорогах.

- Соблюдайте скоростной режим и избегайте резких маневров, - говорят в краевом ГИБДД.

Если же есть возможность отложить поездку, то 8 марта лучше остаться дома.

БУДЬ В КУРСЕ!

При снежных заносах и метелях опасность для населения заключается в заносах дороги, населенных пунктов и отдельных зданий.

- Зачастую происходит снижение видимости на дорогах до 20-50 метров, так что автовладельцы должны быть предельно осторожны, - говорят спасатели.

Пешеходам следует помнить, что в темное время суток нужно иметь светоотражающие элементы на верхней одежде, быть внимательными при переходе через проезжую часть дорог.

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