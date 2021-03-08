«Иду любоваться мирозданием»: подробности странной гибели школьника, упавшего с крыши в Сочи

После падения юноши проводится проверка.

Этот трагический случай произошел во дворе многоэтажки на улице Красных Партизан в Сочи. Поздно вечером с крыши дома сорвался подросток. Парню было всего 16 лет. Причем, как говорят местные, мальчик жил не здесь.

- Я его никогда не видела, скорее всего, он живет неподалеку от нас. Наверное, знал, что в доме открытый балкон, на который легко попасть, — рассуждает молодая мама, живущая в многоэтажке. — Вот и ломанулся к нам. Страшно это все…

Спасти юношу не было шансов – после падения признаков жизни он не подавал. Жильцы дома вызвали правоохранителей.

- Осмотрев тело мальчика, специалисты установили, что он упал с высоты, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Что стало причиной смерти, следователи только разбираются, опрашивая родных и одноклассников подростка. Однако уже сейчас известно – трагедию можно было предотвратить. Более того, товарищи погибшего школьника пытались это сделать.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», незадолго до трагедии парень стал выкладывать в своих соцсетях странные послания. Одно из последних он опубликовал ранним утром за сутки до своей смерти.

- Я, как будто бы уже давно глубокий старец, бессмертный, который на этой планете от ее самого зарождения… Мы в этом мире как бы живем разными ощущениями и разными стремлениями, - писал юноша в своем сообщении. - Так что я иду любоваться мирозданием… Я пошел наслаждаться прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки…

Этот пост прочитали все друзья юноши, которые переслали его своим приятелям. Но никто толком не мог понять, к кому обращается подросток, а главное, что он имеет ввиду.

Погибший парень встречался с 17-летней девочкой, проживающей в Сочи. Не так давно у них началась размолвка.

Но одну из одноклассниц юноши тревожили подобные сообщения, потому она позвонила маме мальчика.

После падения юноши проводится проверка. У правоохранителей есть некоторые зацепки, но пока они лишь предварительные.

- Известно, что парень встречался с 17-летней девочкой, проживающей в Сочи. Не так давно у них началась размолвка, - говорит источник в правоохранительных органах. – Телефон юноши изъят, его сейчас изучают специалисты.

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