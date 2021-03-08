Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Иду любоваться мирозданием»: подробности странной гибели школьника, упавшего с крыши в Сочи

Друзья юноши пытались предотвратить трагедию, сообщив о странных посланиях мальчика родным, но не успели
Мирослава ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий
После падения юноши проводится проверка.

После падения юноши проводится проверка.

Этот трагический случай произошел во дворе многоэтажки на улице Красных Партизан в Сочи. Поздно вечером с крыши дома сорвался подросток. Парню было всего 16 лет. Причем, как говорят местные, мальчик жил не здесь.

- Я его никогда не видела, скорее всего, он живет неподалеку от нас. Наверное, знал, что в доме открытый балкон, на который легко попасть, — рассуждает молодая мама, живущая в многоэтажке. — Вот и ломанулся к нам. Страшно это все…

Спасти юношу не было шансов – после падения признаков жизни он не подавал. Жильцы дома вызвали правоохранителей.

- Осмотрев тело мальчика, специалисты установили, что он упал с высоты, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Что стало причиной смерти, следователи только разбираются, опрашивая родных и одноклассников подростка. Однако уже сейчас известно – трагедию можно было предотвратить. Более того, товарищи погибшего школьника пытались это сделать.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», незадолго до трагедии парень стал выкладывать в своих соцсетях странные послания. Одно из последних он опубликовал ранним утром за сутки до своей смерти.

- Я, как будто бы уже давно глубокий старец, бессмертный, который на этой планете от ее самого зарождения… Мы в этом мире как бы живем разными ощущениями и разными стремлениями, - писал юноша в своем сообщении. - Так что я иду любоваться мирозданием… Я пошел наслаждаться прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки…

Этот пост прочитали все друзья юноши, которые переслали его своим приятелям. Но никто толком не мог понять, к кому обращается подросток, а главное, что он имеет ввиду.

Погибший парень встречался с 17-летней девочкой, проживающей в Сочи. Не так давно у них началась размолвка.

Погибший парень встречался с 17-летней девочкой, проживающей в Сочи. Не так давно у них началась размолвка.

Но одну из одноклассниц юноши тревожили подобные сообщения, потому она позвонила маме мальчика.

После падения юноши проводится проверка. У правоохранителей есть некоторые зацепки, но пока они лишь предварительные.

- Известно, что парень встречался с 17-летней девочкой, проживающей в Сочи. Не так давно у них началась размолвка, - говорит источник в правоохранительных органах. – Телефон юноши изъят, его сейчас изучают специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самоубийство школьницы в Краснодаре: Психологи изучили послания девочки, которые могли быть предвестником трагедии

Школьница не один месяц жаловалась подругам на уныние, но никто из близких не воспринял ее всерьез (читайте далее)

В УВД Сочи скрывали от родных самоубийство 23-летней следовательницы

О том, что Мария Клочкова покончила с собой, они узнали из новостей (читайте далее)

СочиПроисшествия: ЧППроисшествия на Кубани