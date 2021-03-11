Снегопад в Краснодаре приводит к множеству ДТП на улицах города

Фото КП Кубань

Мартовский снегопад в Краснодаре уже доставляет новые беды горожанам. Многие автомобили в краевом центре традиционно ездят на летней резине.

Это и приводит на скользкой дороге к к массовым ДТП в разных частях города. Например, сразу несколько ДТП произошло на пересечении улиц Одесской и Коммунаров.

Дорожников с их спецтехникой на дорогах пока не видно.

Фото КП Кубань

Как ранее сообщалось, 11 марта в Краснодаре днем пошел снег. Синоптики обещают сохранения морозов и снегопадов в течение завтрашнего дня.

Причиной резкого похолодания и осадков стал обширный средиземноморский циклон.

По прогнозу краевого метеоцентра, в ночь на 12 марта в Краснодаре температура воздуха понизится до 4 мороза, а по региону возможны морозы и до 7 градусов.

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В Краснодаре днем 11 марта вновь начался снегопад

Как и предупреждали синоптики, днем 11 марта в Краснодаре пошел снег. Температура воздуха в краевом центре сейчас около 2 градусов мороза.

Улицы Краснодара вновь оказались под снегом из-за обширного циклона из Средиземноморья.(читать далее)