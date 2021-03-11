В Краснодаре днем 11 марта вновь начался снегопад

Фото Михаил Фролов

Как и предупреждали синоптики, днем 11 марта в Краснодаре пошел снег. Температура воздуха в краевом центре сейчас около 2 градусов мороза.

Улицы Краснодара вновь оказались под снегом из-за обширного циклона из Средиземноморья.

Как ожидается, не особенно потеплеет в столице Кубани и 12 марта.

Днем будет от -1 до +1, а ночью термометры покажут 2-4 градуса мороза. По региону температура может опуститься и до минус 7 градусов.

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Европейская Россия уже встретила аномально мощное арктическое вторжение - экстремальные морозы фиксируют в северных регионах. Однако циклон, устроивший похолодание, сопровождается очаговыми, но очень мощными снегопадами. Накануне досталось даже Сочи! (читать далее)