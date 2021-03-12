«Это мой каминг-аут»: известная модель призналась, что она - трансгендер

Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

Популярная модель-трансгендер из Краснодара Ника Крауш попала на популярное шоу «Ты топ-модель на ТНТ». На кастинге согласие на ее участие в проекте дали все члены жюри. Она произвела на телевидении фурор.

- Я пришла на этот проект за своим титулом, - призналась Ника.

Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас она - одна из самых востребованных российских моделей. В Краснодаре в модельном бизнесе она непревзойдённая звезда, участница практически всех модных показов и презентаций местных дизайнеров. На Неделе высокой моды в Москве манекенщица выходила на подиум около 20 раз. Ника с огромным успехом работала за границей. В Лондоне директор агентства предупредил ее, что темы смены пола лучше не касаться.

- И вот на 26-ом году жизни я стою здесь, в студии, среди 70-то лучших моделей со всех страны, выбранных из 12 тысяч заявок, - торжествует Ника.

Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

Она откровенно рассказала, что оставила за спиной буллинг, травлю, насилие, жестокость, с честью пережила ад своей прошлой жизни, вопреки всему она - на престижнейшем подиуме.

- В проекте я за всех тех, кто идет к своей мечте, не смотря ни на что! – отметила модель. - Потому что надо мечтать, ребят. Мечты сбываются!

Ника еле выжила, преодолев издевательства одноклассников над собой, как над мальчиком, не таким как все. В 16 лет подросток решился на трансгенную операцию. Родители поддержали своего ребенка.

В скором времени, после блестящего прохождения кастинга на шоу, Ника сделала каминг-аут на своей странице в Instagram.

Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

- Я никогда не делала публичных камин-аутов, потому что задавалась вопросом «а зачем?», - пишет Ника. - В так популярном нынче словосочетании «модель-трансгендер» для меня главное слово - модель, а модель я офигенная - рост есть, походка шикарная, харизмы перебор, весь свои путь в моделинге я строила не на скандалах, а на своем профессионализме. Я не хотела, чтоб кто-то сказал «да она получила эту работу, потому что она транс!». Мой переход, моя история - это часть меня, которая навсегда со мной, но она не делает меня лучше или хуже, она не определяет меня как личность. И свою работу я получу, потому что я пашу как конь.

Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

По ее словам, она понимала, что момент камин-аута настанет. И всегда пользовалась железобетонным правилом - сначала добейся. И вот теперь, когда Ника уже чувствует за собой определенные заслуги, определенный статус, она решила сделать публичное признание, порвав все охваты, комментарии и репосты в сети.

- Я получила поддержку от тех, от кого даже не ожидала! Меня поддержали не только те, с кем я работаю, или с кем лично знакома, но и те, кто видит меня впервые, и не знает обо мне ничего. Это особенно поражает, вы не даёте разочароваться в людях, и заставляете верить, - заключила Ника. - Конечно, есть и те, от кого каких либо тёплых слов я ожидала. Но, увы, не получила. После стольких лет конфронтации и пережитой жестокости, все чего я хочу - не воевать и доказывать кому-либо что-то, а просто быть счастливой.

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