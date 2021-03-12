Последствия ночного урагана в Новороссийске 12 марта 2021: из-за страшной бури падают столбы и фонари, ветер выбивает стекла в жилых домах

Фото: пресс-службы мэрии Новороссийска

Последствия ночного урагана в Новороссийске 12 марта 2021 оказались нешуточными. В городе-герое объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра здесь достигают 35 м/с. Из-за урагана в городе звучат системы оповещения. Местных жителей просят по возможности оставаться дома. Из-за сильного ветра в городе буквально выносит стекла в жилых домах. Как минимум один случай уже зафиксирован в жилом комплексе «Уютный».

Скрин видео: https://t.me/nvrsk_new

Из-за шторма море даже получило красный оттенок. Случилось это накануне. Местные жители забили тревогу. Они подумали, что в воде случился разлив химических отходов или слив канализации, но на деле все оказалось проще.

Фото: пресс-службы мэрии Новороссийска

В Новороссийске введен режим повышенной готовности из-за урагана.

- 12 марта в городе-герое ожидается северо-восточный ураган, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии. - Порывы ветра достигнут 35 м/с, в утренние часы температура воздуха составит 6-8 градусов мороза, высота волн - 15-25 дециметров, ухудшение видимости, ожидается налипание мокрого снега, гололед на деревьях и проводах, обледенение судов. На дорогах снежный накат, гололедица.

Местные жители выкладывают фото в сеть, на которых ветер сносит фонарные столбы, отрывает вывески, переворачивает парковые диваны в парках и скверах. Из-за сильнейшего гололеда отдельные участки дорог невозможно перейти, не упав прямо на проезжей части.

Фото: пресс-службы мэрии Новороссийска

Прошедшей ночью порывы северо-восточного ветра усилились. Непрекращающаяся метель усугубила ситуацию на дорогах.

Скрин видео: https://t.me/nvrsk_new

- По предварительной информации проведенного анализа ДТП, стоит отметить, что наибольшее количество аварий произошло с участием автомобилей, которые ездят на летней резине, - заявил мэр Новороссийска Игорь Дяченко. - Убедительная просьба, категорически не выезжать на личном автотранспорте, если на вашей машине нет зимней резины.

По его словам, в течение ночи в городе работала техника по посыпке песко-соляной смесью. Но ураганный ветер осложняет работу, выдувая песок. Было задействовано 14 единиц техники.

Скрин видео: https://t.me/nvrsk_new

- На время действия штормового предупреждения движение зерновозов в сторону "КСК" и зернового терминала ограничено, - предупредили в мэрии.

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